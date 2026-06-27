Politika

"PROGLEDAĆU KROZ PRSTE ONIMA KOJI SU TO RADILI IZ NEHATA" Vučić najavio pomilovanja

В.Н.

27. 06. 2026. u 19:12

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je pomilovanja za one koji su obmanuti i iz nehata možda počinili neka lakša krivična dela.

ПРОГЛЕДАЋУ КРОЗ ПРСТЕ ОНИМА КОЈИ СУ ТО РАДИЛИ ИЗ НЕХАТА Вучић најавио помиловања

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bg

- I naši i njihovi su naši, mi smo jedna porodica. Neću moći sve koji su činili najteža dela, ali oni koji su to uradili iz nehata progledaću kroz prste - kazao je Vučić.

Najava pobede!

- Za pobedu i to uskoro! Za naš narod na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj, CG, Severnoj Makedoniji... Svuda! Za našu Srbiju! Za sve one ljude koji su trpeli teror godinu i po dana i za one koji su sprovodili teror, jer će oni biti zajedno sa nama - kaže Vučić.

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