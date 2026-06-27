"PROGLEDAĆU KROZ PRSTE ONIMA KOJI SU TO RADILI IZ NEHATA" Vučić najavio pomilovanja
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je pomilovanja za one koji su obmanuti i iz nehata možda počinili neka lakša krivična dela.
- I naši i njihovi su naši, mi smo jedna porodica. Neću moći sve koji su činili najteža dela, ali oni koji su to uradili iz nehata progledaću kroz prste - kazao je Vučić.
Najava pobede!
- Za pobedu i to uskoro! Za naš narod na Kosovu i Metohiji i u Republici Srpskoj, CG, Severnoj Makedoniji... Svuda! Za našu Srbiju! Za sve one ljude koji su trpeli teror godinu i po dana i za one koji su sprovodili teror, jer će oni biti zajedno sa nama - kaže Vučić.
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