Politika

ROBOTI NA BINI "VEŽBAJU" MORAVAC! Generalna proba pred današnji spektakl (VIDEO)

В.Н.

27. 06. 2026. u 10:00

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ISPRED Narodne Skupštine roboti uvežbavaju moravac pred današnji spektakl.

РОБОТИ НА БИНИ ВЕЖБАЈУ МОРАВАЦ! Генерална проба пред данашњи спектакл (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Sve je spremno za pravi spektakl ispred Skupštine, a za to vreme roboti "uvežbavaju" Moravac. 

Podsetimo, skup "Srbija jedna porodica" biće održan danas na platou ispred Doma Narodne skupštine. Na skup je pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici.

U 18 časova počinje glavni deo programa, a građani će posle himne moći da vide robote koji igraju "Moravac", a koji su postali potpuni hit u domaćoj javnosti.

Zatim će se narodu obratiti i predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je najavio da će govoriti od izborima, predstaviti deo novih mera, kao i da će pokazati razliku između pristojne Srbije i onih koji izazivaju sukobe.

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