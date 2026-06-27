ZA NAJLEPŠE USPOMENE: Ovde građani danas mogu da se fotografišu na skupu "Srbija jedna porodica"
DANAS se u Beogradu održava skup "Srbija jedna porodica", a građani će moći da uživaju u raznim sadržajima.
Pored bogatog dečijeg programa, rekordne zastave, primera tehnološkog napretka i koncerata najvećih domaćih muzičkih zvezda, građani će imati priliku i da naprave divne uspomene prilikom posete ovog velelepnog skupa.
Tako su širom trga i platoa ispred Narodne skupštine postavljeni okviri sa motivima srca i karte i Srbije.
Sva aktuelna dešavanja o skupu "Srbija jedna porodica" čitajte klikom OVDE!
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