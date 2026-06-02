TRAMP I SI U ISTOM DANU: Vučević za "Novosti" o diplomatskom uspehu Srbije

VEST da je Donald Tramp podelio intervju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, a nakon počasti i tretmana koje je dobio u Kini, od Si Đipinga, savetnik predsednika Srbije i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević rekao je da je reč o snažnom međunarodnom signalu i potvrdi rastućeg ugleda Srbije i njene viševektorske spoljne politike.

On je izjavio za "Novosti" da je politički signal u kojem se gotovo istovremeno pojavljuju Trampovo deljenje Vučićevog intervjua i Vučićevo istaknuto prisustvo u Kini uz Si Đinpinga diplomatski uspeh Srbije i njenog predsednika.

- Kad se gotovo istovremeno pojave signali kao što su deljenje Vučićevog intervjua od strane Donalda Trampa i njegovo istaknuto prisustvo u Kini, to nije samo pitanje balansiranja, već jasan pokazatelj snage i međunarodnog ugleda koji Srbija danas ima - rekao je Vučević.

On je dodao da Srbija vodi samostalnu i suverenu politiku.

- Mi se nalazimo se na evropskom putu i naše strateško opredeljenje jeste punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Istovremeno, razvijamo odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama na najvišem nivou i čuvamo naša tradicionalna prijateljstva. Upravo zahvaljujući takvoj politici, Srbija danas razgovara s najvećim svetskim silama ravnopravno i dostojanstveno. Ono što je posebno važno jeste činjenica da je, zahvaljujući predsedniku Vučiću, Srbija stekla međunarodni ugled i političku težinu kakvu do sad nije imala u svojoj istoriji. Danas se glas Srbije čuje u Vašingtonu, Pekingu, Briselu i drugim centrima odlučivanja, a naša zemlja je prepoznata kao ozbiljan, pouzdan i uvažen partner - istakao je Vučević za "Novosti"

On je rekao da ovakve poruke predstavljaju "dokaz uspešne državničke i mudre politike predsednika Vučića, zahvaljujući kojoj Srbija danas uživa ugled i status kakve nikada ranije nije imala".

Miloš Vučević je primetio da paralelni gestovi iz Vašingtona i Pekinga ukazuju na jačanje viševektorske spoljne politike državnog vrha Srbije, na čelu sa Aleksandrom Vučićem.

- Paralelni gestovi iz Vašingtona i Pekinga pre svega potvrđuju da Srbija danas vodi ozbiljnu, odgovornu i viševektorsku spoljnu politiku, zasnovanu na zaštiti sopstvenih državnih i nacionalnih interesa. Naravno, velike sile imaju svoje interese na Balkanu i to nije ništa novo, ali je suštinsko pitanje da li je Srbija objekat tuđih politika ili država koja samostalno donosi odluke. Zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića, Srbija je uspela da izgradi poziciju zemlje koja razgovara i sarađuje sa svima. Danas imamo razvijene odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, čvrsto prijateljstvo sa Kinom, dobre odnose sa brojnim drugim državama i jasno opredeljenje ka evropskom putu. Upravo to predstavlja najveću snagu naše spoljne politike - naveo je predsednik SNS.

- Kada vidimo pozitivne signale koji dolaze i iz Vašingtona i iz Pekinga, to nije slučajnost, već dokaz da je Srbija uspela da stekne poštovanje različitih međunarodnih aktera. To govori da je naša zemlja postala važan faktor stabilnosti u regionu i partner sa kojim svi žele da razgovaraju i sarađuju. Zato bih rekao da je ovde pre svega reč o jačanju međunarodne pozicije Srbije i uspehu viševektorske spoljne politike, koja nam omogućava da čuvamo svoje interese, razvijamo ekonomiju i vodimo nezavisnu državnu politiku u sve složenijim globalnim okolnostima - dodao je Vučević.

On je ocenio da Vučićeva diplomatija uspešno održava jedinstvenu poziciju Srbije koja istovremeno ima komunikaciju i sa Trampovim političkim krugom u SAD i sa vrhom kineskog rukovodstva.

- Apsolutno se može reći da je to jedan od najvećih uspeha politike koju vodi predsednik Aleksandar Vučić. U vremenu kad su međunarodni odnosi opterećeni brojnim podelama, sukobima interesa i geopolitičkim izazovima, nije lako održavati otvorene i sadržajne odnose sa različitim centrima svetske moći. Upravo zato činjenica da Srbija ima komunikaciju i sa političkim krugovima okupljenim oko Donalda Trampa u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i sa najvišim rukovodstvom Narodne Republike Kine, predstavlja značajan diplomatski kapital za našu zemlju. Predsednik Vučić je svojim marljivim radom, ozbiljnošću i doslednošću uspeo da Srbiju pozicionira kao državu koja vodi samostalnu i suverenu politiku, ne ugrožavajući odnose ni sa jednim važnim međunarodnim partnerom. To nije rezultat slučajnosti, već dugogodišnjeg rada na izgradnji poverenja i kredibiliteta Srbije na međunarodnoj sceni. Za nas je najvažnije da čuvamo nacionalne interese, obezbedimo ekonomski napredak i očuvamo političku stabilnost. Upravo su to temelji politike koja Srbiji donosi poštovanje i ugled u svetu - kazao je Vučević i dodao da je uveren da je, zahvaljujući predsedniku Vučiću, Srbija dostigla nivo međunarodnog ugleda i diplomatske prepoznatljivosti kakav nije imala decenijama. To je velika prednost za našu državu i nešto što moramo da čuvamo i dodatno jačamo u interesu svih naših građana - istakao je Vučević za "Novosti".

Komentarišući značaj koji predsednik Srbije, kao predsednik jedne male zemlje, dobija i sa Zapada i sa Istoka u gotovo istom političkom trenutku, Vučević je podvukao da je za jednu državu veličine Srbije to "od izuzetnog značaja".

- Nije mala stvar kada predsednik jedne zemlje ima priliku da razgovara sa najvažnijim svetskim liderima i kada se njegov glas čuje i u Vašingtonu, i u Pekingu, i u Briselu. To govori o ugledu koji je Srbija stekla zahvaljujući politici predsednika Aleksandra Vučića. Predsednik Vučić je uspeo da Srbiju postavi na mesto koje joj pripada, da budemo poštovani i uvaženi, ali pre svega da vodimo politiku koja je u interesu naših građana. Danas Srbija nikome ne služi i nikome ne okreće leđa. Razgovaramo sa svima, čuvamo svoja prijateljstva i donosimo odluke isključivo vodeći računa o interesima naše države i našeg naroda. U vremenu velikih globalnih izazova, to je ogromna prednost za Srbiju i dokaz da imamo državno rukovodstvo koje ume da čuva mir, stabilnost i ugled naše zemlje. Upravo zato Srbija danas ima međunarodnu poziciju i političku težinu kakvu nije imala decenijama - smatra Vučević.

Na kraju, on je izjavio da Srbija pod Vučićem ima povećan međunarodni kredibilitet kao faktor koji može da razgovara sa svim velikim silama, bez svrstavanja bilo gde.

- Mislim da je to jedna od najvećih tekovina politike koju vodi predsednik Aleksandar Vučić. Srbija danas ima kredibilitet da razgovara sa svim velikim svetskim silama jer je pokazala da je ozbiljan, pouzdan i odgovoran partner. Naša politika nije politika svrstavanja, već politika zaštite državnih i nacionalnih interesa. Zahvaljujući takvom pristupu, Srbija je uspela da izgradi odnose poverenja i na Istoku i na Zapadu, što nije nimalo lako u današnjim složenim međunarodnim okolnostima. Kada jedna mala država može ravnopravno da razgovara sa najvećim svetskim centrima moći, to je dokaz da je stekla političku težinu, međunarodno poštovanje i ugled. Upravo to je danas Srbija, država čiji se glas čuje i čiji se stavovi uvažavaju. To je rezultat dosledne, odgovorne i samostalne politike koja Srbiji donosi veću sigurnost, snažniju poziciju u svetu i više prostora za zaštitu nacionalnih interesa - zaključio je Miloš Vučević.

