MOĆNO! Evo koji automobil je Si obezbedio za Vučića - velika čast za šefa naše države

PREDSEDNIK Kine Si Điping za predsednika Srbije Aleksandra Vučića obezbedio je poseban automobil u kome se šef naše države vozi tokom zvanične posete Kini gde boravi od 24. do 28. maja.

U pitanju je automobil marke "Hong qi", Crvena zastava, koji se proizvodi od 1958. godine kada je postao i državno vozilo za kineske lidere i važne svetske lidere koji dolaze u posete Kini. Ovaj brend je mnogo više od običnog automobila u Kini – on je simbol nacionalnog ponosa i zvanično vozilo kineskog predsednika i državnih zvaničnika. To što je Si obezbedio za Vučića ovaj automobil samo je jedan u nizu gestova kojim je kineski predsednik ukazao čast našem predsedniku.

Takođe, za boravak Vučića u Pekingu određena je vila u državnoj rezidenciji Diaojutaj, u najprestižnijoj vili broj 18 - istoj onoj u kojoj je pre nekoliko dana bio smešten i Vladimir Putin.

Diaojutaj je istorijski kompleks carskih vrtova koji služi za smeštaj najviših stranih zvaničnika. Vila 18 je najluksuzniji objekat u kompleksu, u kojem su ranije boravili lideri poput Ričarda Niksona i Borisa Jeljcina, Angele Merkel…

Susret dva lidera odigraće se u Velikoj dvorani naroda, zdanju koje predstavlja političko i ceremonijalno srce Narodne Republike Kine. Smešteno je na zapadnoj strani trga Tjenanmen u Pekingu i služi kao mesto zasedanja kineskog parlamenta (Svenarodnog kongresa) i održavanja najvažnijih državnih manifestacija.

Dugačka je 356 a široka 206 metara, a na njenom ulazu IE niz od 12 mermernih stubova visokih po 25 metara. Na vrhu fasade nalazi se veliki nacionalni grb Kine. Sagrađena je samo za neverovatnih deset meseci u sklopu proslave prve decenije komunističke Kine 1959. godine a u njenom podizanju su učestvovale hiljade dobrovoljaca, arhitekata i građevinaca iz cele zemlje.

Jedna od najzanimljivijih karakteristika unutrašnjosti jeste postojanje 34 različite sale za sastanke, od kojih je svaka nazvana po jednoj od kineskih provincija, autonomnih regija ili specijalnih administrativnih oblasti (kao što su Hongkong, Makao, Tibet ili Sečuan). Svaka sala je uređena nameštajem, umetninama i motivima koji su specifični za tu regiju, pa zgrada zapravo predstavlja Kinu u malom.