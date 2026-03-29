"NOVOSTI" SAZNAJU: Nema povređenih pripadnika Vojske Srbije u Libanu
KAKO "Novosti" saznaju, svi pripadnici Vojske Srbije u Libanu su na bezbednom i nema povređenih nakon eksplozije kod baze "Migel de Servantes".
Nijedan pripadnik srpske vojske nije povređen.
Podsetimo, napad se desio blizu baze "Migel de Servantes" ili UNP 7-2 u južnom Libanu na obodu mesta Ebel el Saki, oblast Maržajun, na oko 5km vazdušnom linijom od tzv. Plave linije, koja predstavlja liniju razgraničenja između Libana i Izraela.
U njoj je smeštena komanda Sektora Istok kojim komanduje španski general bg Antonio R. Bernal Martin.
U bazi se nalazi oko 760 oficira, podoficira i vojnika iz Spanije, Srbije, El Salvadora, Brazila, Indonezije, Indije, Kine, Nepala i Francuske, a najveći deo snaga čine pripadnici OS Španije u okviru kojeg zadatke izvrsavaju i pripadnici Vojske Srbije, njih 114.
Uskoro opširnije
Preporučujemo
OGLASIO SE KREMLj O RAZGOVORU VUČIĆA I PUTINA
30. 03. 2026. u 13:39
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
Komentari (0)