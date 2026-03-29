"NOVOSTI" SAZNAJU: Nema povređenih pripadnika Vojske Srbije u Libanu

KAKO "Novosti" saznaju, svi pripadnici Vojske Srbije u Libanu su na bezbednom i nema povređenih nakon eksplozije kod baze "Migel de Servantes".

Foto Vojska Srbije

Nijedan pripadnik srpske vojske nije povređen.

Podsetimo, napad se desio blizu baze "Migel de Servantes" ili UNP 7-2 u južnom Libanu na obodu mesta Ebel el Saki, oblast Maržajun, na oko 5km vazdušnom linijom od tzv. Plave linije, koja predstavlja liniju razgraničenja između Libana i Izraela.

U njoj je smeštena komanda Sektora Istok kojim komanduje španski general bg Antonio R. Bernal Martin.

U bazi se nalazi oko 760 oficira, podoficira i vojnika iz Spanije, Srbije, El Salvadora, Brazila, Indonezije, Indije, Kine, Nepala i Francuske, a najveći deo snaga čine pripadnici OS Španije u okviru kojeg zadatke izvrsavaju i pripadnici Vojske Srbije, njih 114.

