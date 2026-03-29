"TO JE 10:0" Vučić se obratio naciji posle izbora: Uspeli smo da odbranimo Srbiju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić se oglasio posle vanrednih lokalnih izbora u Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Boru, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Sevojnu i Smederevskoj Palanci i proglasio pobedu na svih 10 mesta.

- Nadam se da posle ovoga danas, ovoga večeras, da će neki ljudi prekinuti hajku na sve koji drugačije misle. Danas smo jedva izbegli ogromno zlo, neki su potezali pištolje, maltretirali ljude, neki novinari su upadali u kol centre, iako je to osnov političkog delovanja u svakoj civilizovanoj zemlji na svetu, ali valjda revolucionarne misli često zamute mozak ljudima i ne mogu da razlikuju dobrog od lošeg. Pokušaćemo da se ujedinimo jer su teška vremena pred nama - kazao je on.

Kad je u pitanju Aranđelovac, kaže da je na 90% obrađenih mesta, od važećih glasova 52,96% - lista SNS i partnera, a studenti 44,9%, Ruska stranka 1,09.

- Prednost može da se smanji ili uveća, ali je 1.700 glasova razlike za listu Aleksandar Vučić - naša porodica - kazao je on.

51 od 52 biračka mesta su obrađena u Bajinoj Bašti, a rezultati kažu 53,49% Aleksandar Vučić - naša porodica, 41,35% Ujedinjeni za Bajinu Baštu.

- Ovde ni teoretski ne može da dođe do promene - kazao je on.

Najviše nepoznanica imamo u Boru, ali na 43/48 mesta je prednost čak 1.900 glasova za listu Aleksandar Vučić - naša porodica.

- Praktično je nemoguće da to bude dostižno, 49,22% mi, 40,3 blokaderi, 3,96 ima Vlaška narodna stranka - kazao je on.

Kaže da su u Boru naprednjaci dobili "svega" 35% glasova na prošlim izborima.

- Sada će to biti između 47-49% i to na mnogo veću izlaznost - dodao je.

Kaže da je sve prebrojano u Kladovu.

- 71,99% mi, blokaderi 26,69% - rekao je on.

Kaže da su blokaderi imali dve liste u Knjaževcu.

- Mi 57,11%, jedna blokaderska 8,9%, a druga 32,9% - rekao je on.

Kaže da su ubedljivo najneizvesniji izbori bili u Opštini Kula.

- Do poslednjeg biračkog mesta je bilo neizvesno. Obrađeno je 39 od 40 mesta, nemamo samo zapisnik sa poslednjeg mesta, a tamo je 20 razlike. U Kuli, mi imamo 530 glasova više od blokadera, mi 11.510 - kazao je on.

Kaže da je za Kulu veoma važno.

- Možete da mislite kakve bi sve političke opake stvari neki radili protiv Srbije samo da su u toj jednoj opštini mogli da dobiju većinu - kazao je on.

U Lučanima lista Aleksandar Vučić - naša porodica 63,78%, a blokaderi 30%...

- U mandatima mi 24, a blokaderi 11 - rekao je Vučić.

Kad je u pitanju Majdanpek, kaže da je sve obrađeno.

- Mi 65,64%. Naša lista je osvojila 21 kandata - kazao je on.

U Sevojnu, kaže da je na lista Aleksandar Vučić - naša porodica osvojila više od 50% glasova.

- Poslednje biračko mesto ne može da promeni pobednika, ali može raspored mandata - dodao je.

Najveća opština je Smederevska Palanka.

- Izašlo je 64,5% ljudi, 25.095 ljudi je izašlo, veliki broj ljudi. Naša lista je dobila 58% glasova, blokaderska lista 29,22%. Hvala svima. To je 10:0. Hvala Srbiji na ogromnom poverenju. Sinoć smo dobili omnibus istraživanje i naša stranka stoji najbolje u poslednjih 6 godina, što ste mogli da vidiite u veoma teškim izborima za nas. Ovo su za nas bile izrazito teške opštine. Danas su uradili jednu strašnu stvar ljudi iz partije, kako se zove, Aleksićeva... Oni su pozivali ljude i to funkcioneri su im se obraćali kao ljudi iz Predsedništva Srbije, kao kolege i prijatelji Aleksandra Vučića i pozivali ih da ne glasaju za listu broj 1, već za listu broj 2, naročito u Smederevskoj Palanci. To ne samo da nije dozvoljeno, već je toliko nefer, jadno... da nemam reči. Naravno, "uhvaćeni" su svi telefoni, verujem da će ti svi ljudi biti pohapšeni jer te stvari naša demokratija ne može da toleriše - kazao je on.

Udarali su nas i iz Zagreba, regiona, ističe.

– U Kuli ste imali više zagrebačkih tablica, nego iz okolnih opština. Za mene su prethodnih 13, 14 meseci bili najteži. Zajedno sa svojim prijateljima borio sam se za ovu našu prelepu zemlju. Onda je neko na najstrašniji način zloupotrebio jednu strašnu tragediju. Uništavajući Srbiju, porodice. Ne postoji stvar koju nisu uradili. Mi smos e polako podizali. Govorili su kako više nikada nećemo preći ni 35, ni 45 posto. A tamo gde nismo sanjali da možemo da pređemo 60, dobili smo 70. Toliko ubedljivih pobeda nikada niko nije ostvario. Hoću da zahvalim svima koji su trpeli teške udarce i mene jer mi nije uvek bilo lako, trudio sam se da čuvam mir i pomognem Milošu u stranci. Trudio sam se da postavim svoja leđa i glavu tamo gde niko ne bi postavio nogu, jer sam znao da je ulog Srbiju. Uspeli smo da je sačuvamo, a da pružimo ruku protivnicima. Sve je prošlo i čestitam narodu na prikazanoj volji. Čestitam građanima Srbije i živela Srbija - poručio je Vučić.