LOKALNI IZBORI U SRBIJI: Zatvorena biračka mesta

LOKALNI izbori danas su održani u Boru, Smederevskoj Palanci, Kuli, Bajinoj Bašti, Lučanima, Aranđelovcu, Kladovu, Knjaževcu, Majdanpeku. Izborna tišina traje do 20 časova.

U Lučanima na lokalnim izborima glasalo 77,93 odsto upisanih birača

Na lokalnim izborima u Lučanima danas je glasalo 77, 93 odsto upisanih birača, rečeno je Tanjugu u Opštinskoj izbornoj komisiji. Na redovnim lokalnim izborima u Lučanima pravo glasa imalo je 14.632 birača, koji su mogli da glasaju na 43 biračka mesta za jednu od šest ponuđenih izbornih listi.

U Kladovu na lokalnim izborima glasalo 53,60 odsto upisanih birača

Na lokalnim izborima u Kladovu izlaznost je do 20 časova, odnosno do zatvaranja biračkih mesta, 53,60 odsto upisanih birača, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji. Do 20 časova glasao je 11.301 birač. Na teritoriji opštine Kladovo na 31 biračkom mestu pravo glasa imalo je 21.085 upisanih birača. Skupština opštine Kladovo ima 28 odborničkih mesta, a na izborima za Skupštinu opštine Kladovo učestvovale su tri izborne liste.

U Kladovu do 19.00 časova glasalo 52,37 odsto upisanih birača

Na lokalnim izborima u Kladovu izlaznost je do 19.00 časova iznosila je 52,37 odsto upisanih birača, izjavila je član Opštinske izborne komisije Vesna Ćeha. Ona je za Tanjug rekla da je do 19.00 sati glasalo 11.044 birača. Na teritoriji opštine Kladovo na 31 biračkom mestu pravo glasa imalo je 21.085 upisanih birača. Skupština opštine Kladovo ima 28 odborničkih mesta, a na izborima za Skupštinu opštine Kladovo učestvovale su tri izborne liste.

U Boru do 19.00 časova glasalo 63,8 odsto upisanih birača

Izlaznost na lokalnim izborima u Boru do 19.00 časova bila je 63,8 odsto upisanih birača, rečeno je Tanjugu u Gradskoj izbornoj komisiji. Sekretar Gradske izborne komisije u Boru Ljubinka Jelić navela je da je dan protekao bez većih nepravilnosti.

U Smederevskoj Palanci izlaznost do 18.00 časova 58 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Smederevskoj Palanci do 18.00 časova je 58 odsto upisanih birača, rečeno je Tanjugu u Opštinskoj izbornoj komisiji. Kako navode, glasanje se odvija bez problema.

U Smederevskoj Palanci pravo glasa ima ukupno 38.933 građana, a glasa se na 49 biračkih mesta.

Građani se opredeljuju za jednu od šest izbornih lista, birajući tako 49 odbornika u novom sazivu lokalnog parlamenta.

U Kuli na lokalnim izborima izlaznost do 18 časova 67,64 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Kuli do 18 časova je 67,64 odsto, saopšteno je iz Opštinske izborne komisije. Do 18 časova glasalo je 22.513 birača. Biračka mesta biće do 20 časova.

Na teritoriji opštine Kula, na 40 biračkih mesta pravo glasa ima 33.286 građana.





U Aranđelovcu izlaznost do 18.30 časova 63,27 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Aranđelovcu do 18.30 časova bila je 63,27 odsto, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

U opštini Aranđelovac jutros je u 7.00 časova otvoreno 41 biračko mesto, a pravo glasa ima 36.841 upisan birač.

Skupština opštine Aranđelovac ima 41 odborničko mesto. Na izborima za odbornike Skupštine opštine Aranđelovac učestvuje pet izbornih lista.

U Bajinoj Bašti do 18 časova izlaznost na lokalnim izborima 71 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Bajinoj Bašti do 18.00 časova bila je 71 odsto, rekli su za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Na teritoriji opštine Bajina Bašta na 52 biračka mesta pravo glasa ima 21.464 upisanih birača.

Skupština opštine Bajina Bašta ima 45 odborničkih mesta, a na izborima učestvuje šest izbornih lista.

U Sevojnu izlaznost na lokalnim izborima do 18.00 časova 73,1 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u gradskoj opštini Sevojno do 18.00 časova je 73,1 odsto, rečeno je Tanjugu u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Pravo da glasa na pet biračkih mesta ima ukupno 5.545 upisanih birača.

Skupština gradske opštine Sevojno ima 19 odbornika, a na izborima učestvuju četiri izborne liste.

U Lučanima do 18 časova na lokalnim izborima glasalo 71,24 odsto upisanih birača

Na lokalnim izborima u Lučanima do 18.00 časova glasalo je 71,24 odsto upisanih birača, rečeno je Tanjugu u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Na redovnim lokalnim izborima u Lučanima pravo glasa ima 14.632 birača koji svoje građansko pravo mogu ostvariti na jednom od 43 biračka mesta, glasanjem za jednu od šest ponuđenih izbornih listi.

U Knjaževcu izlaznost na lokalnim izborima do 18.00 časova 62,37 odsto

Na lokalnim izborima u Knjaževcu izlaznost je do 18.00 časova bila 62,37 odsto na osnovu podataka sa pet biračkih mesta koja predstavljaju reprezentativni uzorak, rečeno je za Tanjug u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Na teritoriji opštine Knjaževac pravo glasa ima 22.256 birača, a glasa se na 65 biračkih mesta.

Skupština opštine Knjaževac ima 40 odbornika.

Na izborima za odbornike Skupštine opštine Knjaževac učestvuju četiri izborne liste.

U Kladovu do 18.00 časova glasalo 50,40 odsto upisanih birača

Na lokalnim izborima u Kladovu izlaznost je do 18.00 časova iznosila 50,40 odsto upisanih birača, izjavila je član Opštinske izborne komisije u Kladovu Vesna Ćeha.

Ona je za Tanjug rekla da je do 18.00 sati glasalo 10.626 birača.

Na teritoriji opštine Kladovo na 31 biračkom mestu pravo glasa ima 21.085 upisanih birača.

Skupština opštine Kladovo ima 28 odborničkih mesta, a na izborima za Skupštinu opštine Kladovo učestvuju tri izborne liste.

Izlaznost do 18.00 sati na lokalnim izborima u Majdanpeku 58,43 odsto

Izlaznost na lokalnim izborima u Majdanpeku do 18.00 sati je 58,43 odsto upisanih birača na šest biračkih mesta koja predstavljaju reprezentativni uzorak, rekao je za Tanjug predsednik Opštinske izborne komisije Dejan Škorić.

Prema njegovim rečima, na biračkim mestima nema incidenata i glasanje protiče mirno.

U opštini Majdanpek pravo glasa ima 15.411 upisanih birača, a glasa se na 41 biračkom mestu.

Skupština opštine Majdanpek ima 31 odborničko mesto.