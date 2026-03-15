"HILJADE LJUDI BI OSTALO NA PRELAZIMA" Simić: Pronađenim rešenjem izbegnut katastrofalan scenario za Srbe na KiM

ČLAN predsedništva Srpske liste Igor Simić rekao je danas da je rešenjem u vezi primene Zakona o strancima izbegnut katastrofalan scenario za Srbe na Kosovu i Metohiji jer je tim rešenjem otklonjena velika opasnost po ostanak srpskog naroda u južnoj srpskoj pokrajini.

Podsetio je da je postojala pretnja da bi hiljade Srba mogle da ostanu na prelazima i odvojene od svojih porodica.

- Ukoliko bi došli u situaciju da se Zakon primeni kako je to Priština htela da uradi pre dogovora i rešenja to bi značilo da bi hiljade Srba 15. marta, samo zato što nemaju kosovska dokumenta koje kosovske vlasti ne žele da im izdaju, morale da ostanu na administrativnim prelazima. Bio bi paralisan zdravstveni i obrazovni sektor - objasnio je Simić u intervjuu za RTS.

On je podsetio da veliki broj profesora nema dokumenta koja izdaju privremene prištinske institucije, a mnogi od njih su lica raseljena iz Prištine koja ih sprečava da dobiju dokumenta.

Rekao je da će liste koje će sačiniti srpske obrazovne institucije biti prosleđene srpskim gradonačelnicima koji će u daljem postupku omogućiti da prosvetni radnici dobiju boravišne dozvole na 12 meseci.

Simić je ukazao da bi bez primene Zakona o strancima veliki broj medicinskih stručnjaka koji dolaze u pokrajinu iz kliničko-bolničkih centara u centralnoj Srbiji kako bi pružili medicinske usluge kosmetskim Srbima bio sprečen da dođe jer bi im bilo traženo da budu registrovani, a to ne bi bilo moguće jer Priština ne prepoznaje srpski zdravstveni sektor.

- Ljudi bi ostali u centralnoj Srbiji iako nemaju tamo nikakvu imovinu, samo zato što su rođeni u Srbiji, zato što su bili raseljeni i proterani. Ovo pitanje je ugrožavalo više od 10.000 ljudi na Kosovu i Metohiji, skoro 10 odsto ukupnog stanovništva, a ugrozilo bi i funkcionisanje zdravstvenih i obrazovnih institucija. Izbegli smo katastrofalan scenario za naš narod - istakao je Simić.

On je podsetio da je od EU traženo da se prati sprovođenje ovog rešenja na terenu kako ne bi bilo iznenađenja.

- Srpska lista će to svakako raditi na terenu u saradnji sa građanima, upravo kao njihova zaštita, kako bi normalno živeli na Kosovu i Metohiji - naglasio je Simić.

