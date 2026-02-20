ZAŠTO BLOKADERI MRZE DECU SRBIJE? Svetske metropole mogu, a Beograd ne! Ovo su veliki gradovi širom sveta koji imaju akvarijume (FOTO)
NAKON novog nasilja blokadera, kada su upali na gradilište na Ušću u Beogradu, protestujući zbog izgradnje akvarijuma, počelo je i pokrivanje od strane blokaderskih medija, koji opravdavaju rušenje ograde i nasrtaje na policiju - ekološkom problematikom. Posebno je problematična, kako kažu, izgradnja Prirodnjačkog muzeja?!
Nameće nam se pitanje - zašto blokaderi mrze decu Srbije?
Zasto blokaderi žele da kazne decu Beograda i decu cele Srbije i da im zabrane ono što imaju deca u Moskvi, deca u Londonu, deca u Madridu, deca u Parizu i brojnim drugim svetskim metropoloma?!
Kažu da ne trebaju ajkule da vide deca koja žive pored Dunava. Jer je Beograd kopneni grad.
A deca u Moskvi žive na okeanu?!
A deca u Londonu žive na obali mora?!
A deca u Madridu se brčkaju svako jutro na plaži sa ajkulama?!
A Pariz?!
Ne, naravno da ne. Ali blokaderi mrze decu Srbije i žele da ih kazne. Žele da im zabrane da vide sve ono što mogu da vide uživo sva deca sveta.
Podsetimom obraćajući se juče iz Nju Delhija ove teme dotakao se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
- Bili su protiv mostova, Beograda na vodi, Generalštaba, tunela, autoputeva, pruga, vozova... Nema protiv čega nisu bili. Sada su protiv akvarijuma, Prirodnjačkog muzeja. Sve ono što imaju veliki gradovi, metropole, oni su protiv toga. Ne znaju ljudi šta će sa sobom, postoji jedna kasta ljudi koja želi da sruši svaki uspeh. Zato što ne mogu da podnesu da neko drugi uspeva da izgradi sve što su oni mislili da njima pripada, a ne onima koji su ih pobedili i koji uspešno rade. Mislim da ljudi sve vide. Rušili su sve srpske institucije, praznike, na kraju krenuli su da ruše i SPC - naveo je predsednik.
