Politika

ZAŠTO BLOKADERI MRZE DECU SRBIJE? Svetske metropole mogu, a Beograd ne! Ovo su veliki gradovi širom sveta koji imaju akvarijume (FOTO)

В.Н.

20. 02. 2026. u 08:50

NAKON novog nasilja blokadera, kada su upali na gradilište na Ušću u Beogradu, protestujući zbog izgradnje akvarijuma, počelo je i pokrivanje od strane blokaderskih medija, koji opravdavaju rušenje ograde i nasrtaje na policiju - ekološkom problematikom. Posebno je problematična, kako kažu, izgradnja Prirodnjačkog muzeja?!

ЗАШТО БЛОКАДЕРИ МРЗЕ ДЕЦУ СРБИЈЕ? Светске метрополе могу, а Београд не! Ово су велики градови широм света који имају акваријуме (ФОТО)

Foto: Novosti

Nameće nam se pitanje - zašto blokaderi mrze decu Srbije?

Zasto blokaderi žele da kazne decu Beograda i decu cele Srbije i da im zabrane ono što imaju deca u Moskvi, deca u Londonu, deca u Madridu, deca u Parizu i brojnim drugim svetskim metropoloma?!

Foto: Printsrkin

Tekst potpisa

Kažu da ne trebaju ajkule da vide deca koja žive pored Dunava. Jer je Beograd kopneni grad.

A deca u Moskvi žive na okeanu?!

Foto: Novosti

Akvarijum u Moskvi

Foto: Novosti

Akvarijum u Moskvi

A deca u Londonu žive na obali mora?! 

Foto: Novosti

Akvarijum u Londonu

Foto: Novosti

A deca u Madridu se brčkaju svako jutro na plaži sa ajkulama?!

Foto: Novosti

Akvarijum u Madridu

A Pariz?!

Foto: Novosti

Akvarijum u Parizu

Ne, naravno da ne. Ali blokaderi mrze decu Srbije i žele da ih kazne. Žele da im zabrane da vide sve ono što mogu da vide uživo sva deca sveta.

Podsetimom obraćajući se juče iz Nju Delhija ove teme dotakao se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. 

- Bili su protiv mostova, Beograda na vodi, Generalštaba, tunela, autoputeva, pruga, vozova... Nema protiv čega nisu bili. Sada su protiv akvarijuma, Prirodnjačkog muzeja. Sve ono što imaju veliki gradovi, metropole, oni su protiv toga. Ne znaju ljudi šta će sa sobom, postoji jedna kasta ljudi koja želi da sruši svaki uspeh. Zato što ne mogu da podnesu da neko drugi uspeva da izgradi sve što su oni mislili da njima pripada, a ne onima koji su ih pobedili i koji uspešno rade. Mislim da ljudi sve vide. Rušili su sve srpske institucije, praznike, na kraju krenuli su da ruše i SPC - naveo je predsednik. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZAPANJENA: Kakav skandal! Neverovatno kako su ponizili sve ruske olimpijce!

RUSIJA JE ZAPANjENA: Kakav skandal! Neverovatno kako su ponizili sve ruske olimpijce!