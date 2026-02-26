JUTARNJI MRAZ I ZUBATO SUNCE Evo dokle će da traje: Vremenska prognoza za četvrtak, 26. februar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a vetar slab i umeren severni i severoistočni, posle podne i uveče istočni i jugoistočni.
Jutarnja temperatura od -2 do 3 stepena, a najviša od 9 do 14 stepeni.
VREME U BEOGRADU
Sunčano, s vetrom slabim severnim, posle podne i uveče istočnim i jugoistočnim, dok će jutarnja temperatura biti od 0 do 2 stepena, a najviša oko 12 stepeni.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 5. marta, vreme će biti pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost.
Jutra će biti prohladna, mestimično sa slabim mrazem, a u toku dana očekuje se relativno toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 11 do 17 stepeni.
(sputnikportal.rs)
