JUTARNJI MRAZ I ZUBATO SUNCE Evo dokle će da traje: Vremenska prognoza za četvrtak, 26. februar

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 02. 2026. u 00:35

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

VREME U SRBIJI

Iznad većeg dela zemlje pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a vetar slab i umeren severni i severoistočni, posle podne i uveče istočni i jugoistočni.

Jutarnja temperatura od -2 do 3 stepena, a najviša od 9 do 14 stepeni.

VREME U BEOGRADU

Sunčano, s vetrom slabim severnim, posle podne i uveče istočnim i jugoistočnim, dok će jutarnja temperatura biti od 0 do 2 stepena, a najviša oko 12 stepeni.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 5. marta, vreme će biti pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost.

Jutra će biti prohladna, mestimično sa slabim mrazem, a u toku dana očekuje se relativno toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 11 do 17 stepeni.

