BRUSKETI SA PARADAJZOM I KIKIRIKIJEM: Posno na vodi

Milena Tomasevic

26. 02. 2026. u 06:00

Neobična, a savršeno usklađena kombinacija ukusa – paradajz i kikiriki u posnoj varijanti na vodi.

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 150 ml pelat paradajza
  • 1 puna kašičica kikiriki putera
  • 2 kašike semenki suncokreta
  • 3 čena belog luka
  • 1 kašičica soli
  • origano po ukusu
  • mladi luk i semenke po izboru za posipanje
  • hleb po izboru (najbolji je baget)

Priprema

Paradajz, kikiriki puter, suncokret, beli luk, so i origano izblendirajte u glatku smesu. Hleb isecite na parčiće i premažite pripremljenom smesom. Pospite sitno seckanim mladim lukom i semenkama po izboru. Pecite oko 10 minuta na 200°C, dok brusketi ne postanu hrskavi.

Prijatno!

