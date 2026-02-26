BRUSKETI SA PARADAJZOM I KIKIRIKIJEM: Posno na vodi
Neobična, a savršeno usklađena kombinacija ukusa – paradajz i kikiriki u posnoj varijanti na vodi.
Sastojci
- 150 ml pelat paradajza
- 1 puna kašičica kikiriki putera
- 2 kašike semenki suncokreta
- 3 čena belog luka
- 1 kašičica soli
- origano po ukusu
- mladi luk i semenke po izboru za posipanje
- hleb po izboru (najbolji je baget)
Priprema
Paradajz, kikiriki puter, suncokret, beli luk, so i origano izblendirajte u glatku smesu. Hleb isecite na parčiće i premažite pripremljenom smesom. Pospite sitno seckanim mladim lukom i semenkama po izboru. Pecite oko 10 minuta na 200°C, dok brusketi ne postanu hrskavi.
Prijatno!
