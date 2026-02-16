PAVELIĆ JE "VOĐA SVIH HRVATA" Ovo podržavaju blokaderi predvođeni Piculom - Ustaštvo u Hrvatskoj najnormalnija stvar (VIDEO)

ZA SABORSKOG zastupnika i nekadašnjeg ministra poljoprivrede u vladi Andreja Plenkovića, te člana parlamentarne većine, Pavelić je vođa svih Hrvata, što je stav koji odražava politiku koju nude blokaderi predvođeni Toninom Piculom.

Foto Vikipedija

Snimak koji je zabeležen na pokladnom jahanju u Komletincima, mestu između Otoka i Nijemaca u Vukovarsko-sremskoj županiji, proširio se putem Fejsbuka.

Dabro je pevao pesmu „Kad je Stjepan Radić umirao“ o atentatu na Stjepana Radića u beogradskoj Narodnoj skupštini 1928. godine, pri čemu je ubacio stihove: „U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata“, koji se odnose na ustaškog poglavnika Antu Pavelića, sahranjenog u Madridu. Uz to je dobacio i komentar „samo za Milorada“, verovatno aludirajući na predsednika SDSS-a Milorada Pupovca.

Snimak na kojem Josip Dabro, zastupnik Domovinski pokret, peva sporne stihove nije izazvao institucionalni potres. Nije sazvana vanredna sednica, nije pokrenuta ozbiljna politička rasprava o tome kako je moguće da se u 21. veku relativizuje i romantizuje vođa ustaškog režima. Umesto toga, u prvi plan je izbila – matematika parlamentarne većine.

I tako dolazimo do apsurda: nije skandal to što se javno slavi poglavnik NDH, već je skandal svaka potencijalna pretnja opstanku vladajuće koalicije. Nije problem veličanje ideologije koja je ostavila krvavi trag u istoriji, već je problem ako se uzdrma odnos snaga u Hrvatskom saboru.

U takvoj atmosferi, ustaštvo više nije incident, već folklor. Nije eksces, već „normalna stvar“. Nije tema od nacionalne važnosti, već sporedna buka u pozadini političkih kalkulacija. Kada izostane jasna i nedvosmislena osuda, poruka je jednostavna: može im se.

U modernoj Hrvatskoj, čini se, najveći prioritet nije suočavanje s najmračnijim delovima sopstvene i evropske istorije, već očuvanje komotne većine. A dok je tako, Pavelić će nekima ostajati „vođa“, a svaka osuda – suvišan rizik.

Za Srbiju, ovakve pojave nisu tek unutrašnje pitanje susedne države, već duboko uznemirujuća poruka. Sećanje na stradanja u Drugom svetskom ratu i politiku istrebljenja koju je sprovodio ustaški režim i dalje je živo u kolektivnoj svesti srpskog naroda. Kada se danas relativizuje ili romantizuje ta ideologija, to u Srbiji ne može biti doživljeno kao folklor, već kao upozoravajući signal.