"NE MISLIM DA SU SPREMNI DA GA BRANE VOJNIM SREDSTVIMA" Vučić o situaciji na Grenladnu - "Evropa će ići snažno..."

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Davosu da ovako nešto do sada nikada nije video na Svetskom ekonomskom forumu.

Foto: Profimedia

- Donal Tramp dolazi ovde, potpuni je haos ovde u Davosu. Meni je ovo 12 godina, ja ovo nisam video. Hoću da čujem šta će Tramp kaže, hoću da vidim njegove ljude, razgovaram sa njima. Ono što vidim, Evropa će ići snažno, ali ne mislim da su spremni vojnim sredstvima da brane Grenland. To je moj zaključak, možda je porešan - rekao je predsednik Srbije.

