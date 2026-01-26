Tenis

SENZACIJA U MELBURNU! Australijan open će dobiti novog šampiona

Новости онлине

26. 01. 2026. u 06:14

NIŠTA od odbrane titule!

СЕНЗАЦИЈА У МЕЛБУРНУ! Аустралијан опен ће добити новог шампиона

FOTO: Depositphotos

Iznenađenje na Australijan openu. Naime, u osmini finala, prvom meču dnevnog programa na Rod Lejver areni, Džersika Pegula savladala je Medizon Kiz sa 6:3, 6:4, šampiona iz prošle godine.

Pegula je dominirala od početka do kraja, uz malo popuštanje sredinom drugog seta. Kiz je završila sa 28 neiznuđenih grešaka, a najbolja ilustracija njene partije bio je ovaj smeč:

Pegula je krenula odlučno i povela 3:0, Kiz je vratila brejk za 4:3, ali je Pegula momentalno uzvratila i potom osvojila prvi set.

U drugom setu je Pegula imala dupli brejk viška, Kiz se vratila do 3:4 i imala brejk loptu, ali je Pegula ostala smirena i uskoro slavila svoju četvrtu pobedu nad top 10 rivalkom van slema.

Za Pegulu je to deveto četvrtfinale grend slema u karijeri, do njega je došla bez izgubljenog seta, a za plasman u polufinale boriće se sa boljom iz duela Amanda Anisimova – Sinju Vang.

S druge strane, Kiz će ispasti iz top 10 posle ovog turnira.

