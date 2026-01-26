"DOSTA JE DIKTATA IZ VAŠINGTONA" Privremena predsednica Venecuele poručila: Suočićemo se sa njima lično

Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila da je venecuelanskoj politici dosta diktata iz Vašingtona.

Foto: Pedro MATTEY / AFP / Profimedia

Ona je, tokom sastanka sa više od dve hiljade radnika u rafineriji Puerto La Kruz, rekla da je prioritet vlade odbrana domovine.

"Suočićemo se sa njima direktno. Sa vladom Sjedinjenih Američkih Država rešićemo naše razlike, naše istorijske kontroverze, kroz bolivarsku diplomatiju. Idemo sa duhom veličine, dostojanstva i časti. Idemo u diplomatsku bitku licem u lice i rekli smo - ne plašimo se! Dosta je diktata Vašingtona venecuelanskoj politici! Dosta je stranih sila", izjavila je Rodrigez.

Kako kaže, Venecuela je platila veoma visoku cenu zbog suočavanja sa posledicama fašizma i ekstremizma, prenela je venecuelanska televizija VTV.

Prema njenim rečima, Venecuela je spremna da se uključi u dijalog u okviru poštovanja, ali da "oni koji traže štetu i zlo treba da budu potpuno odbačeni i isključeni iz nacionalnog života zemlje".

Rodrigez je dodala i da oni koji "su pozivali na blokade, invaziju i bombardovanje venecuelanske teritorije, protiv njenog teritorijalnog integriteta, ne zaslužuju priznanje venecuelanskog naroda".



(Tanjug)