"DOSTA JE DIKTATA IZ VAŠINGTONA" Privremena predsednica Venecuele poručila: Suočićemo se sa njima lično
Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila da je venecuelanskoj politici dosta diktata iz Vašingtona.
Ona je, tokom sastanka sa više od dve hiljade radnika u rafineriji Puerto La Kruz, rekla da je prioritet vlade odbrana domovine.
"Suočićemo se sa njima direktno. Sa vladom Sjedinjenih Američkih Država rešićemo naše razlike, naše istorijske kontroverze, kroz bolivarsku diplomatiju. Idemo sa duhom veličine, dostojanstva i časti. Idemo u diplomatsku bitku licem u lice i rekli smo - ne plašimo se! Dosta je diktata Vašingtona venecuelanskoj politici! Dosta je stranih sila", izjavila je Rodrigez.
Kako kaže, Venecuela je platila veoma visoku cenu zbog suočavanja sa posledicama fašizma i ekstremizma, prenela je venecuelanska televizija VTV.
Prema njenim rečima, Venecuela je spremna da se uključi u dijalog u okviru poštovanja, ali da "oni koji traže štetu i zlo treba da budu potpuno odbačeni i isključeni iz nacionalnog života zemlje".
Rodrigez je dodala i da oni koji "su pozivali na blokade, invaziju i bombardovanje venecuelanske teritorije, protiv njenog teritorijalnog integriteta, ne zaslužuju priznanje venecuelanskog naroda".
(Tanjug)
Preporučujemo
RUSIJA OSTALA VERNA MADURU: Moskva insistira na oslobađanju predsednika Venecuele
25. 01. 2026. u 16:34
TRAMP GUSARI PO KARIBIMA: SAD preuzele naftu sa zaplenjenih venecuelanskih tankera
24. 01. 2026. u 17:25
TRAMP OTKRIVA TAJNO ORUŽJE: Evo šta su Amerikanci koristili za otmicu Madura
24. 01. 2026. u 15:20
"TRAMP TAMO DA IZBACI 1000 VOJNIKA NA OSTRVO, NIKO MU SE NEĆE SUPROSTAVITI" Vučić o Grenlandu - Kada pitam a kako Kosovo, svi spuste glavu!
GOVOREĆI jutros u emisiji "Jutro" na Televiziji Prva, predsednik Srbije Aleksandar Vučić dotakao se i licemerja međunarodne zajednice kada je u pitanju odnos koji sada imaju po pitanju Grenlanda i onaj koji su nekada imali po pitanju Kosova i Metohije.
25. 01. 2026. u 13:20
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
DEVALVIRALA JE JUTARNjI Kolega oštro o Jovani: "Imam problem što radi na nacionalnoj televiziji"
VODITELj Ognjen Nestorović bez ulepšavanja i zadrške progovorio je o svom odnosu sa Jovanom Jeremić, koleginicom koja danas radi u medijskoj kući u kojoj je on nekada gradio svoju novinarsku i voditeljsku karijeru.
25. 01. 2026. u 20:42
Komentari (0)