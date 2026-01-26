Tenis

SRBIN TRLJA RUKE! Novak Đoković dobio rivala u četvrtfinalu Australijan opena koga je baš želeo

26. 01. 2026. u 07:07

DA je Srbin mogao da bira sigurno bi izabrao baš njega.

FOTO: Tanjug/AP

Ruku na srce sa Tejlorom Fricom ima skor 11:0, ali znao je Amerikanac da iscrpi Novaka, dok je čini se Lorenco Muzeti rival po meri za ovu fazu takmičenja. 

Italijanski teniser Lorenco Muzeti plasirao se u četvrtfinale Australijan opena pobedom nad Amerikancem Tejlorom Fricom rezultatom 3:0, po setovima 6:2, 7:5 i 6:4.

Meč je trajao samo dva sata i četiri minuta, tokom kojih je peti teniser sveta bio mnogo bolji rival i zasluženo je prošao dalje.

U prvom setu je Muzeti nakon nešto nesigurnijeg početka dva puta oduzeo servis rivalu i lako stigao do inicijalnog vođstva.

Drugi set bio je mnogo neizvesniji i viđene su samo dve brejk lopte do 11. gema, kada je Italijan još jednom oduzeo servis rivali i odmah u narednom gemu došao do velike prednosti.

Jedan brejk je bio dovoljan i u trećem setu, a desio se baš u prvom gemu. Nakon toga Fric nije imao nijednu brejk priliku, te je Muzeti lako priveo posao kraju.

Italijan će se u borbi za svoje prvo polufinale u Australiji sastati sa Novakom Đokovićem, kom je Jakub Menšik predao meč.

Đoković i Muzeti su do sada odigrali deset mečeva, a srpski teniser je trijumfovao devet puta.

