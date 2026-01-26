SRBIN TRLJA RUKE! Novak Đoković dobio rivala u četvrtfinalu Australijan opena koga je baš želeo
DA je Srbin mogao da bira sigurno bi izabrao baš njega.
Ruku na srce sa Tejlorom Fricom ima skor 11:0, ali znao je Amerikanac da iscrpi Novaka, dok je čini se Lorenco Muzeti rival po meri za ovu fazu takmičenja.
Italijanski teniser Lorenco Muzeti plasirao se u četvrtfinale Australijan opena pobedom nad Amerikancem Tejlorom Fricom rezultatom 3:0, po setovima 6:2, 7:5 i 6:4.
Meč je trajao samo dva sata i četiri minuta, tokom kojih je peti teniser sveta bio mnogo bolji rival i zasluženo je prošao dalje.
U prvom setu je Muzeti nakon nešto nesigurnijeg početka dva puta oduzeo servis rivalu i lako stigao do inicijalnog vođstva.
Drugi set bio je mnogo neizvesniji i viđene su samo dve brejk lopte do 11. gema, kada je Italijan još jednom oduzeo servis rivali i odmah u narednom gemu došao do velike prednosti.
Jedan brejk je bio dovoljan i u trećem setu, a desio se baš u prvom gemu. Nakon toga Fric nije imao nijednu brejk priliku, te je Muzeti lako priveo posao kraju.
Italijan će se u borbi za svoje prvo polufinale u Australiji sastati sa Novakom Đokovićem, kom je Jakub Menšik predao meč.
Đoković i Muzeti su do sada odigrali deset mečeva, a srpski teniser je trijumfovao devet puta.
