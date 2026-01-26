TRAMP TRAŽI HITNU DEPORTACIJU IMIGRANATA: Demokratski političari moraju sarađivati sa saveznom vladom

AMERIČKI predsednik Donald Tramp pozvao je guvernera Minesote Tima Volca i druge guvernere i gradonačelnike iz Demokratske stranke da sarađuju sa saveznom administracijom, a Kongres Sjedinjenih Američkih Država da odmah usvoje zakon kojim bi se okončala politika takozvanih ''bezbednih gradova'' za imigrante.

AP Photo/Evan Vucc

- Guverner Volc i gradonačelnik (Mineapolisa Džejkob) Frej trebalo bi da predaju sve kriminalce i ilegalne imigrante koji su trenutno zatvoreni u svojim državnim zatvorima i pritvorima saveznim vlastima, zajedno sa svim ilegalnim kriminalcima sa aktivnom poternicom ili poznatom krivičnom evidencijom, radi hitne deportacije - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Napisao je da pored toga državne i lokalne snage reda moraju da predaju sve ilegalne imigrante koje je uhapsila loaklna policija, kao i da pripadnici loklane policije pomognu saveznim agentima u hapšenju i pritvaranju ilegalnih stranaca koji se traže zbog krivičnih dela.

- Demokratski političari moraju sarađivati sa saveznom vladom kako bi zaštitili američke građane u brzom uklanjanju svih kriminalaca i ilegalnih stranaca u našoj zemlji. Pojedini, u mestima poput Memfisa, Tenesija ili Vašingtona, su to uradili, što je rezultiralo bezbednijim ulicama za svakoga - ocenio je Tramp.

On je takozvane ''bezbedne gradove'' istakao kao koren ''svih problema''.

- Američki gradovi treba da budu bezbedna utočišta samo za američke građane koji poštuju zakon, a ne za ilegalne kriminalce strance koji su prekršili zakone naše zemlje - smatra Tramp.

Američki predsednik je dodao da je svaki od njegovih zahteva ''utemeljen na zdravom razumu''.

(Tanjug)

