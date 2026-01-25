SPEKTAKL NA "EMIREJTSU": Arsenal bi da napravi ključan korak u borbi za titulu protiv preporođenih "crvenih đavola"

DERBI 23. kola Premijer lige donosi veliki okršaj na "Emirejtsu" gde Arsenal dočekuje Mančester junajted (17.30) u meču koji ima potpuno različitu težinu za dva kluba. Tobdžije jure titulu, dok "crveni đavoli" pokušavaju da uhvate priključak u borbi za Ligu šampiona.

FOTO: Tanjug/AP

Arsenal u 23. kolo ulazi sa ogromnih sedam bodova prednosti na vrhu tabele. Iako su u prethodnom kolu propustili priliku da dodatno pobegnu rivalima remijem bez golova protiv Notingem Foresta, porazi Sitija i Aston Vile ipak su im išli naruku.

Artetina ekipa je u međuvremenu demonstrirala snagu u Evropi, pobeda od 3:1 protiv Intera na "San Siru" obezbedila im je plasman u osminu finala Lige šampiona kolo pre kraja i održala perfektan skor u najjačem evropskom takmičenju.

Posebno impresivna ove sezone je forma Arsenala na domaćem terenu. U 16 utakmica na "Emirejtsu" još ne znaju za poraz, uz čak 14 pobeda i maksimalno jedan primljen gol na meču.

Što se tiče sastava, povratak Kalafiorija i Hinkapije dodatno stabilizuje poslednju liniju, dok dilema u napadu – Žezus ili Đokereš – govori koliko Arteta ima širinu u ofanzivi.

Mančester junajted u London stiže sa dozom optimizma posle velike pobede nad gradskim rivalom Sitijem (2:0). Pod vođstvom Majkla Kerika, tim deluje organizovanije i sigurnije, a golovi nisu problem – Junajted je pogađao mrežu na poslednjih 11 mečeva u svim takmičenjima.

Međutim, veliki minus je katastrofalna defanziva na stran, nisu sačuvali mrežu ni na jednom gostovanju ove sezone i Kerik mora poraditi na tome sa svojim timom.

Dodatni problem za goste je tradicija – Arsenal je dobio pet od poslednjih šest ligaških duela protiv Junajteda, uključujući i avgustovski trijumf na Old Trafordu.

Iako će Kerik na terenu verovatno ponovo izvesti tim koji je srušio Siti, ali ostaje pitanje da li takav Junajted može da izdrži konstantan pritisak lidera prvenstva.

Za predlog dajemo da će gosti postići bar jedan gol, napadački su raspoloženi, Arsenal ne izgleda toliko dominantno da mu je nemoguće zapretiti i verujemo da će Junajted stvoriti par šansi za gol od kojih će bar jednu pretvoriti u pogodak.

