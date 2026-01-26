PREVARILI BOSANSKU POLICIJU DA BI NAPALI SRBE! Evo kako su Hrvati organizovali tuču navijača u Tuzli

Malme i Crvena zvezda sastali su se u Ligi Evrope, a potom je došlo do tuče navijača u okolini Tuzle, u Bosni i Hercegovini, kada se deo Zvezdinih pristalica iz Republike Srpske avionom vraćao iz Švedske. Sve su organizovali Hrvati - prevarivši "usput" policiju BiH.

Podsetimo, prema informacijama bosanskih medija, "sačekušu" su kod aerodroma Tuzla napravili pripadnici huligana koji bodre splitski Hajduk, tzv. "Torcida Split".

I, kako javlja "Istraga.ba", hrvatski navijači su ušli na graničnom prelazu Kamensko, a tom prilikom su se poslužili prevarom.

Oni su graničnim policajcima rekli da idu na humanitarni turnir u Žepče.

Naravno, to je bila laž, na koju je policija nasela, i pustila stotinak huligana dalje, da bi oni potom kod Međunarodnog aerodroma Tuzla priredili krvav doček ljudima koji su putovali u Švedsku na Zvezdinu utakmicu.

U pomenutom haosu povređe su 23 osobe, a najteže je prošao muškarac iz Prijedora, koji je zadržan na intenzivnoj nezi. Među povređenima je i devetorica hrvatskih navijača.

Pripadnici lokalne policije su najpre privele 93 osobe, a protiv 12 njih, pišu bosanski mediji, biće podnete krivične prijave.

U pitanju su Hrvati, i to devetorica Splićana - Josip Kustura, Ivan Beoković, Tomislav Kustura, Marino Kristijan Mikeli, Roko Kalašić, Ivan Vrsalović, Marko Jovanović, Vukasović Petar i Pero Vujčić, te Roko Kalašić iz Pule, Alen Barunčić iz Vinkovaca i Duje Penić iz Ploča.

