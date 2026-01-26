Nesreće

POVREĐENE DVE ŽENE U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI NA ZVEZDARI: Hitna pomoć odmah reagovala

Ana Đokić

26. 01. 2026. u 07:17

U BEOGRADU se u toku protekle noći dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj su dve žene lakše povređene, rečeno je agenciji Tanjug u službi hitne pomoći.

FOTO: Depositphotos

Saobraćajna nezgoda se dogodila u 19.03 sati, na uglu ulica Ruže Jovanović i Ilindenske na Zvezdari a ženama od 60 i 35 godina pomoć je pružena na licu mesta.

Tokom noći ekipe hitne pomoći odgovorile su na 119 poziva građana, od kojih je 20 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, a na javnom mestu najviše intervencija bilo je zbog alkoholisanih osoba.

(Tanjug)

