HRVATI ĆE DA PUKNU OD MUKE! Evo kako su hrvatski mediji reagovali na zlato Srbije u Beogradu, pominju i razaranje Vukovara

26. 01. 2026. u 06:50

Srbija je treći put bila domaćin Evropskog prvenstva - svaki put na 10 godina - i svaki put je trijumfovala.

Foto: N.Skenderija

U finalu 2006. na Tašmajdanu, Srbija je pobedila Mađarsku 9:8, 2016. u beogradskoj Areni, Srbija je bila bolja od Crne Gore 10:8, a 2026. godine 'delfini' su ponovo na evropskom tronu.

Srbija je u finalu pobedila Mađarsku 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1) posle, očekivano, velike bitke. Slavi se u Beogradu, kao i širom naše zemlje dok je u komšiluku zavladala tuga. 

Hrvatski mediji posvetili su očekivanu pažnju uspehu srpskih vaterpolista. Ali ne baš na sportski način. Naime, značajan akcenat stavljen i na to što je u Beogradskoj areni puštana pesma "Marš na Drinu", za razliku od prethodnih mečeva.

Dok "Večernji list" to konstatuje i ne prelazi granicu sporta, "Jutarnji list" odlazi korak dalje i u izveštaju utakmice dovodi pesmu iz Beogradske arene, koračnicu pobedničke srpske vojske iz Prvog svetskog rata, u direktnu vezu sa građanskim ratom u Jugoslaviji devedesetih.

FOTO: N. Skenderija

 

Tako u prvom pasusu teksta "Jutarnjeg", izveštač pominje Vukovar i nameće analogiju sa ratom u izveštaju utakmice.

"Domaćin se zato dodatno pokušao osokoliti neposredno pre početka finala, pa onda i tokom utakmice izvođenjem, 'propuštanjem' kroz razglas, 'Marša na Drinu' - srbijanske vojničke pesme iz Prvog svetskog rata, ali nama u Hrvatskoj omražene jer je pod tim zvukovima razaran Vukovar i mnogi drugi delovi naše domovine", piše u prvom pasusu izveštaja u "Jutarnjem".

Večernji list je u naslovu naveo da je Srbija uz "Marš na Drinu i punu Arenu domarširala do šestog evropskog zlata".

"Pred 12.500 gledalaca koji su ispunili Beogradsku arenu, vaterpolisti Srbije osvojili su svoj šesti naslov prvaka Evrope. U tom ih nisu uspeli sprečiti ni sjajni Mađari, koji su se na ovom Prvenstvu Evrope pojavili bez svojih udarnih levaka, Zalankija i Vamosa. Premda su bolji plivači pa i šuteri, Mađari nisu imali ono potrebno za pobedu u ovako užarenoj atmosferi. Nisu imali vetar u leđa s tribina. A bogme niti ratnu koračnicu jer je organizator konačno odlučio pustiti 'Marš na Drinu' uz koji se slavila i konačna pobeda", piše autor.

FOTO: N. Skenderija

 

"Domaćini kao da su reagovali na naše čuđenje da tokom Prvenstva niti jednom nisu pustili neku domoljubnu pesmu ili pak navijačku himnu a vaterpolisti je imaju i dele je s košarkašima", takođe je navedeno u izveštaju "Večernjeg".

Portal "Index.hr" piše o tome da Dušan Mandić sa četiri gola predvodio Srbiju i da je duel bio neizvestan sve do poslednjih pet minuta i rezultata 7:6 za naš tim. Autor je naglasio da je naša zemlja treći put domaćin od kada igra samostalno i da je svaki put pobedila na turniru.

"Srbiji je ovo šesti naslov prvaka Europe otkako igra samostalno. Zanimljivo, ovo je treći put kako je Beograd bio domaćin Evropskog prvenstva u tom razdoblju, a u sva tri slučaja Srbija je iskoristila domaći teren za osvajanje zlata, prvi put 2006, a drugi 2016. godine. Mađarska je, pak, ostala na 13 naslova kontinentalnog prvaka", piše "Index.hr".

Nije lako komšijama, a i kako bi, stigli su u Beograd kao jedan od favorita, a nisu ni došli do borbe za medalju.

