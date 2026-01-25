Srbija i Mađarska igraju finale Evropskog prvenstva u vaterpolu 2026. u Beogradu, a prenos te utakmice možete uživo da pratite uz portal "Novosti".

FOTO: TANJUG/FOTO HINA/ DAMIR SENČAR

Uživo, 1. četvrtina, Srbija - Mađarska 3:2

Kraj prve deonice, 3:2 za naše, koji su imali i šut na kraju, no ne dovoljno dobar. Mađari su bolje počeli, poveli, imali i malo češće brojčanu prednost, ali uz dva pogotka Nikole Lukića i jedan Radomira Rašovića na prvi obavezni predah otišlo se sa 3:2 za Srbe.

8' - Dobra odbrana na mađarskom "sidrašu", oduzimaju loptu "delfini"!

7' - Lazić je iznudio drugo isključenje Akoša Nađa, a onda novi pogodak Srba s vaterpolistiom više - Nikola Lukić daje gol na asistenciju Strahinje Rašovića - 3:2!

7' - Mađarima ističe vreme za napad, taman kada su naši drugi put izblokirali šut. Odlična odbrana "delfina", nema šta.

6' - Milan Glušac opet brani! Druga odbrana, ostaje 2:2, ali i posle novog srpskog napada je tako, jer se probalo atraktivnim udarcem...

6' - Novo isključenje mađarskih vaterpolista, no Jakšić pravi grešku u napadu i - lopta pripada suparnicima.

5' - Mađari zasad pet situacija sa igračem više. Srbi - dve.

5' - Akoš Nađ, koji je malopre bio isključen, sada daje gol s igračem više, iskosa s desne strane, s krilne pozicije - 2:2.

4' - "Dave" Mađari Jakšića, Tatrai je isključen i... sa dva igrača više - Radomir Drašović, koji isprva nije ni trebalo da igra na ovom meču kao što smo vam javili pred sam početak meča - daje gol! Srbija prvi put vodi!

4' - Šutirali su Mađari s distance, i to neprecizno. A Nađ je potom isključen prilikom početka srpske kontre.

4' - Ori se Arenom "Srbija, Srbija!", ali Drašović ne uspeva da postigne pogodak. Lopta za goste.

4' - Petar Jakšić je isključen, ali Mađari ne koriste drugi od trećeg "igrača više" na meču. Dobra odbrana Srba! Ostaje 1:1

3' - Nikola Lukić daje gol za 1:1! Mandića su "pritisli" rivali, a on asistirao levo od sebe - i Lućevim četvrtim pogotkom na ovom prvenstvu Srbija dolazi do egala.

2' - Vendel Vigvari donosi Mađarima prednosti - 0:1.

2' - Prečka je zaustavila drugi mađarski napad, lopta im se vratila, pa su iznova došli do brojčane prednosti (Martinović isključen na 18 sekundi).

2' - Prvi napad Srbije takođe je iznudio isključenje rivala. A prvog igrača više "delfini" ne koriste, jer je udarac s desne strane bio nedovoljno precizan.

1' - Brani Milan Glušac! Ostaje 0:0.

1' - Odmah isključenje Srba, Dedović mora van igrališta.

1' - Meč je počeo, Mađari su prvi došli do lopte

20.32 - Himne intonirane, pa se uz zvuke "Marša na Drinu" publika sprema za početak velikog finala!

20.26 - Na red su došle himne. Najpre - Bože pravde.

20.20 - U toku je predstavljanje ekipa.

20.12 - Drama! Loše vesti pogodile su "delfine" neposredno pred finale:

Srpski vaterpolista Miloš Ćuk propustiće zbog virusa finale Evropskog prvenstva protiv Mađarske! Ćukova zamena biće Radomir Drašović.

Uoči meča

Očekuje se istinski spektakl, i zbog snage dva rivala, tradicionalno najvećih suparnika u ovom sportu, a i činjenice da su sve ulaznice, njih 12.000, rasprodate. Beogradska arena biće zdušno uz "delfine", a pomoć će im biti od velike koristi jer rival nije nimalo naivan.

Jer, dok srpski tim želi da osvoji prvu titulu posle 10 godina, ukupno devetu, Mađari se nadaju svom već 14. zlatu.

Srbija je dobila oba prerhodna međusobna finala - u Beogradu 2006. i Budimpešti 2014. godine.

Takođe, izabranici selektora Uroša Stevanovića bili su bolji u grupnoj fazi ovog šampionata (15:14).

Dobra vest je da će u finalu igrati i srpski kapiten Nikola Jakšić, kome je ukinuta suspenzija nakon isključenja u polufinalu protiv Italije.

