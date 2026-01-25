RUSIJA U NEVERICI: Kakav neočekivani šok...
Rusija nije očekivala ovakve vesti.
Njena najveća teniska nada, Mira Andrejeva, eliminisana je sa Australijan opena.
I to od Ukrajinke.
I to - kao poslednja nada Rusije da se bilo šta na prvom grend slemu u 2026. godini uradi "u ime ruskog tenisa".
Ali, stigao je neočekivan poraz, i to dok još nije počela druga nedelja nadmetanja.
Iskusna Jelina Svitolina, koja je kao 12. na VTA listi pet pozicija slabije plasirana od pomenute Ruskinje, deklasirala je Andrejevu sa 6:2, 6:4 u osmini finala AusOpena.
Meč je trajao sat i 24 minuta, rivalke se nisu rukovale po završetku duela, a Svitolina će u četvrtfinalu igrati protiv treće favoritkinje, Amerikanke Koko Gof.
Kada igra Novak Đoković?
Pa... Ne igra. Bar ne danas:
ĐOKOVIĆ BEZ BORBE U ČETVRTFINALU! Menšik se povukao sa Australijan opena
"JA SAM UZNEMIREN"... Novak Đoković odgovorio Arini Sabalenki! (FOTO)
Ako vas zanima Novak Đoković, a i sve ostalo vezano za tenis, pratite vesti o tome na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
BONUS VIDEO: Amerikanac propevao na srpskom zbog Novaka Đokovića
