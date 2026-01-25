RUSIJA U NEVERICI: Kakav neočekivani šok...

Rusija nije očekivala ovakve vesti.

Njena najveća teniska nada, Mira Andrejeva, eliminisana je sa Australijan opena.

I to od Ukrajinke.

I to - kao poslednja nada Rusije da se bilo šta na prvom grend slemu u 2026. godini uradi "u ime ruskog tenisa".

Foto: FOTO: Tanjug/AP POGLEDAJ GALERIJU Naime, nakon što je debakl doživeo Danil Medvedev, Mira Andrejeva je, kao jedna od najvećih teniskih senzacija u poslednjih godinu, dve dana, ostala poslednja "karta" na koju je ruski sport igrao u Melburnu.

Ali, stigao je neočekivan poraz, i to dok još nije počela druga nedelja nadmetanja.

Iskusna Jelina Svitolina, koja je kao 12. na VTA listi pet pozicija slabije plasirana od pomenute Ruskinje, deklasirala je Andrejevu sa 6:2, 6:4 u osmini finala AusOpena.

Meč je trajao sat i 24 minuta, rivalke se nisu rukovale po završetku duela, a Svitolina će u četvrtfinalu igrati protiv treće favoritkinje, Amerikanke Koko Gof.

