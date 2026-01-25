ČEDOMIR ANTIĆ UGASIO KARIJERU ZDRAVKA PONOŠA: "Čoveče, rođen si kraj Knina a sladostrasno se osmehuješ Toninu Piculi!"
Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Čedomir Antić rekao je da ne miže da shvati da neko ko je rođen u Golubiću kod Knina, da se sladostrasno osmehuje Toninu Piculi, misleći na predsednika SRCE Zdravka Ponoša.
- Mislim na generala u penziji Zdravka Ponoša. Kako je moguće da on svog sugrađanina, protiv kog je išao na izbore, predstavlja kao ultimativno zlo, a pritom razgovara sa crnom mambom - rekao je Antić.
Preporučujemo
VUČIĆ GOST JUTARNjEG PROGRAMA: Predsednik govori o ključnim temama za Srbiju
25. 01. 2026. u 08:01
DANAS KLjUČNA SEDNICA VLADE: Prisustvuje i Vučić, početak u 11 časova
25. 01. 2026. u 07:41
"SVEOPŠTI RAT" Stiglo veliko upozorenje Americi
VISOKI iranski zvaničnik upozorio je da će svaki napad na njegovu zemlju biti smatran „sveopštim ratom“ dok se američka udarna grupa nosača aviona približava regionu.
24. 01. 2026. u 09:31
U FEBRUARU POTPUNI KOLAPS POLARNOG VRTLOGA? Hladna masa zalediće Evropu, evo šta nas očekuje
NAKON stratosferskog zagrevanja početkom februara, najnovije prognoze pokazuju potencijalni potpuni kolaps polarnog vrtloga, što će na kraju dovesti hladan vazduh i u Evropu, piše Severe Weather Europe.
23. 01. 2026. u 14:21
NAJSTARIJI JUGOSLOVEN: Doživeo 132, izrasli mu treći zubi
U AKCIJI nekdašnje revije Yugo papir “Tražimo najstarijeg Jugoslovena“ 1978. godine novinari su se zaputili u selo Oraš Planje udaljeno od Tešnja desetak kilometara, gde je živeo Meho Hadžić.
23. 01. 2026. u 16:47
Komentari (0)