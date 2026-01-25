Politika

ČEDOMIR ANTIĆ UGASIO KARIJERU ZDRAVKA PONOŠA: "Čoveče, rođen si kraj Knina a sladostrasno se osmehuješ Toninu Piculi!"

Новости онлине

25. 01. 2026. u 08:17

Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Čedomir Antić rekao je da ne miže da shvati da neko ko je rođen u Golubiću kod Knina, da se sladostrasno osmehuje Toninu Piculi, misleći na predsednika SRCE Zdravka Ponoša.

ЧЕДОМИР АНТИЋ УГАСИО КАРИЈЕРУ ЗДРАВКА ПОНОША: Човече, рођен си крај Книна а сладострасно се осмехујеш Тонину Пицули!

FOTO: Printksrin/TV Prva

- Mislim na generala u penziji Zdravka Ponoša. Kako je moguće da on svog sugrađanina, protiv kog je išao na izbore, predstavlja kao ultimativno zlo, a pritom razgovara sa crnom mambom - rekao je Antić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DANAS KLJUČNA SEDNICA VLADE: Prisustvuje i Vučić, početak u 11 časova
Politika

0 1

DANAS KLJUČNA SEDNICA VLADE: Prisustvuje i Vučić, početak u 11 časova

Tematska sednica Vlade Republike Srbije, na kojoj će biti otvorena pitanja od najvećeg strateškog značaja za državu, zakazana je za nedelju, 25. januara. Ova sednica privlači posebnu pažnju javnosti jer se očekuje neuobičajen i snažan politički potez – učešće predsednika Srbije u raspravi, i to sa pitanjima upućenim članovima Vlade u ime građana.

25. 01. 2026. u 07:41

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKU PODRŠKU DOBIJAMO OD PREDSEDNIKA VUČIĆA: Mali Luka ima retku bolest, a ovo je njegova priča (VIDEO)

VELIKU PODRŠKU DOBIJAMO OD PREDSEDNIKA VUČIĆA: Mali Luka ima retku bolest, a ovo je njegova priča (VIDEO)