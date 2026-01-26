UKRAJINSKI napad dronovima na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti u decembru prošle godine mogao je da dovede do uzvratnog ruskog udara upotrebom specijalnog oružja, izjavio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev.

Foto: Tanjug/AP

- Na kraju krajeva, Evropljani, a pod administracijom (bivšeg predsednika SAD Džozefa) Bajdena i Amerikanci stalno su nas provocirali da donosimo teške odluke i te provokacije se nastavljaju. Ovakve igre su izuzetno opasne - rekao je Medvedev u intervjuu za Komersant, prenosi RIA Novosti.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je ranije izjavio da je kijevski režim pokrenuo napad na rusku predsedničku rezidenciju u Novgorodskoj oblasti u noći 29. decembra koristeći 91 bespilotnu letelicu.

On je rekao da su sve bespilotne letelice su uništile snage protivvazdušne odbrane i prema zvaničnim izveštajima nije bilo žrtava tog napada, podseća ruska novinska agencija.

(Tanjug)

