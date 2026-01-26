LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Ponedeljak
18.30 Al Nasr - Al Tavun 1 (1.27)
21.15 Porto - Žil Visente 1 (1.40)
Ukupna kvota: 2.15
Fikseve dajemo na Al Nasr i Porto, dva favorita koja bi trebala slaviti pred svojim navijačima, a uz to dodajemo i golove na meču raspoloženog Noriča i prvoplasiranog Koventrija koji ima najbolji napad lige.
