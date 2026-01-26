Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

26. 01. 2026. u 07:30

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Profimedia

Ponedeljak

18.30 Al Nasr - Al Tavun 1 (1.27)

21.00 Norič - Koventri UG 2+ (1.21)
21.15 Porto - Žil Visente 1 (1.40)

Ukupna kvota: 2.15

Fikseve dajemo na Al Nasr i Porto, dva favorita koja bi trebala slaviti pred svojim navijačima, a uz to dodajemo i golove na meču raspoloženog Noriča i prvoplasiranog Koventrija koji ima najbolji napad lige.

