RASTU TENZIJE U AMERICI: Obama i Klinton pozvali građane da se oglase zbog pucnjave u Mineapolisu

Dva bivša američka predsednika iz redova demokrata, Barak Obama i Bil Klinton, pozvali su u odvojenim saopštenjima Amerikance da se "oglase" i preduzmu akciju nakon još jedne pucnjave agenata Službe za imigraciju i carine (ICE), u kojoj je u subotu u Minesoti ubijen američki državljanin Aleks Preti.

Foto: Profimedia

Bivši predsednici su za pucnjavu u kojoj je ubijen Aleks Preti rekli da predstavlja "poziv na buđenje" i trenutak koji bi mogao da oblikuje američku istoriju "u godinama koje dolaze", prenosi danas NBC njuz.

Agenti ICE ubili su 24. januara u pucnjavi u Minesoti Aleksa Pretija, koji je prema saopštenju zvaničnika prema agentima uperio pištolj, a prethodno je 7. januara agenat ICE u istom gradu ubio Rene Gud koja je, prema navodima Ministarstva za unutrašnju bezbednost, uprkos naređenjima policajaca, pokrenula vozilo u kome se nalazila i kretala se u pravcu agenata ICE.

Bivši predsednik i prva dama, Barak i Mišel Obama saopštili su da je Pretijeva smrt "srceparajuća tragedija".

"To bi takođe trebalo da bude poziv na buđenje svakom Amerikancu, bez obzira na stranku, da su mnoge naše osnovne vrednosti kao nacije sve više pod napadom", navodi se u saopštenju bračnog para Obama.

U saopštenju se navodi da su "ljudi širom zemlje s pravom ogorčeni prizorom maskiranih regruta ICE i drugih federalnih agenata koji deluju nekažnjeno i koriste taktike koje izgledaju kao da su osmišljene da zastraše, uznemire, provociraju i ugroze stanovnike velikog američkog grada".

Barak i Mišel Obama su naveli da američki predsednik Donald Tramp i zvaničnici, "umesto da pokušaju da nametnu neku vrstu discipline i odgovornosti agentima koje su rasporedil" izgleda da "žele da eskaliraju situaciju, dok istovremeno nude javna objašnjenja za pucnjavu na Pretija i Rene Gud koja nisu potkrepljena nikakvom ozbiljnom istragom, i koja izgleda da direktno protivreče video dokazima".

Obame su pozvale svakog Amerikanca da "crpi inspiraciju iz talasa mirnih protesta u Mineapolisu i drugim delovima zemlje", navodeći da se nadaju da će zvaničnici Trampove administracije promeniti svoj pristup i sarađivati sa guvernerom Minesote Timom Volcom i gradonačelnikom Mineapolisa Džejkobom Frejem "kako bi sprečili veći haos i postigli legitimne ciljeve sprovođenja zakona".

Portparol Bele kuće Abigejl Džekson rekla je da Obama iskorišćava trenutak da "poseje još više podela".

"Obama bi trebalo da se pridruži predsedniku Trampu u pozivanju lokalnih demokratskih lidera, poput Volca i Freja, da sarađuju sa Trampovom administracijom kako bi uklonili opasne kriminalne ilegalne strance iz američkih zajednica", rekao je Džekson u saopštenju.

Bivši predsednik Bil Klinton je u saopštenju na društvenim mrežama nazvao scene u Mineapolisu "užasnim".

"Tokom života, suočavamo se sa samo nekoliko trenutaka kada će odluke koje donosimo i postupci koje preduzimamo oblikovati našu istoriju godinama koje dolaze. Ovo je jedan od njih", rekao je Klinton.

Prema njegovim rečima, "ljudi na vlasti" lažu javnost i govore im da "ne veruju u ono što su videli svojim očima".

"Na svima nama koji verujemo u obećanje američke demokratije je da ustanemo, progovorimo i pokažemo da naša nacija i dalje pripada nama, narodu", dodao je Klinton.

