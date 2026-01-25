KOLIKO VAS JE BILO NA GODIŠNJIM ODMORIMA DOK SU NAM SE LJUDI SMRZAVALI? Vučić oštro ministrima - Niste bogom dani da uživate!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je tematskoj sednici Vlade Srbije, na poziv premijera Đura Macuta.

FOTO: Novosti

Vučić je rekao da teško ide oko EKSPA.

- Dođe hladno vreme, sreća Kinezi hoće da rade, Srbi i naše kompanije neće, hladno im je. Onda se čudimo kad ne možem oda dobijemo nijedan posao i teško je razgovarati sa našim kompanijama. A šta da zameram kompanijama, pogledajte sebe, koliko vas je bilo na godišnjim odmorima kada smo imali najveći pritisak od električne energije, od Londona, Dubaija, do svih destinacija, dok su nam se ljudi smrzavali - rekao je Vučić.

Kaže da razmisle dobro šta su radili u prethodnom periodu.

- Neke direktore javnih preduzeća moram ja da budim da im kažem da neki ljudi nemaju struju u Ivanjici. Iako sam pre tri godine ukazivao na to, ne pričam o političkim protivnicima. Ako nemate dovoljno želje i energije, ko boga vas molim napustite ta mesta. Niste bogom dani da uživate u sekretarici, vozilu. Dovoljno je bilo da se vidi početak godine i angažman, srećom imali smo divne radnike koji su se borili u nemogućim uslovima. Ti ljudi su riziklovali svoje živote da ljudi dobiju struju. Što nise obavestili javnost da su neki građani protivili da se seče drveće. Što niste obavestili Vladu? - upitao je Vučić.