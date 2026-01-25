JASAN NALOG PREDSEDNIKA: Svi koji budu odgovorni za nepripremljenost sistema za hladno vreme, biće smenjeni većinom koju imamo u Vladi!

SVE je počelo u martu, kada je njegova majka Amela sanjala anđela koji joj je rekao da odu u manastir Vasilija Ostroškog kako bi potražili pomoć za svoje dete. Ona i suprug su odmah krenuli. Iako je, kako kaže, bila muslimanka, vera u dobro, u ispravno i u uslišene molitve otvorili su im put.