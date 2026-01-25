JASAN NALOG PREDSEDNIKA: Svi koji budu odgovorni za nepripremljenost sistema za hladno vreme, biće smenjeni većinom koju imamo u Vladi!
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je tematskoj sednici Vlade Srbije, na poziv premijera Đura Macuta. Predsednik je prilikom obraćanja ministrima i direktorima javnih preduzeća istakao da nam hladno vreme ponovo stiže za sedam dana, i da sistem i država moraju biti pripremljeni za odgovor na to.
- Svi koji budu odgovorni za nepripremljenost sistema, biće smenjeni većinom koju imamo u Vladi. Spremite se za 7, 8 dana. Samo nemojte dam i kažete drveće nije posečeno. Ljudi će uvek kukati za nečim, vi ste ti koji upravljate rizicima, koji vodite državu. To što će ljudi da kukaju za drvećem, uvek će da kukaju za nečim! - neveo je Vučić.
