HRVATSKI HULIGANI NAPALI SRBE - DEVET HRVATA ZAVRŠILO U BOLNICI: Detalji tuče navijača u Tuzli
Malme i Crvena zvezda sastali su se u Ligi Evrope, a potom je došlo do tuče navijača u okolini Tuzle, u Bosni i Hercegovini, kada se deo Zvezdinih pristalica iz Republike Srpske avionom vraćao iz Švedske.
Prema informacijama bosanskih medija, "sačekušu" su kod aerodroma Tuzla napravili pripadnici huligana koji bodre splitski Hajduk, tzv. "Torcida Split".
I, tom prilikom, devetorica navijača Hajduka su povređena i morala su da zatraže lekarsku pomoć.
U pitanju su, kako piše Istraga.ba, četvorica Splićana - Tomislav Kustura (1986. godište), Josip Kustura (1987.), Petar Vukojević (1981.) i Alen Barančić (2004.), te Roko Kalešić (2004.) iz Pule, Josip Savić (2006.) iz Međugorja, Marko Primorac (1999.) iz Čitluka, Kristijan Mariono (2002.) iz Trogira i Duje Perić (1996.) iz Ploča.
Među 14 povređenih Srba, samo šestorica su rođena pre 2000, ostali su mlađi.
Pripadnici lokalne policije su najpre privele 93 osobe, a protiv 11 njih, pišu bosanski mediji, biće podnete krivične prijave.
