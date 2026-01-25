HRVATSKI HULIGANI NAPALI SRBE - DEVET HRVATA ZAVRŠILO U BOLNICI: Detalji tuče navijača u Tuzli

Malme i Crvena zvezda sastali su se u Ligi Evrope, a potom je došlo do tuče navijača u okolini Tuzle, u Bosni i Hercegovini, kada se deo Zvezdinih pristalica iz Republike Srpske avionom vraćao iz Švedske.

Facebook / Kronike Velike Gorice

Prema informacijama bosanskih medija, "sačekušu" su kod aerodroma Tuzla napravili pripadnici huligana koji bodre splitski Hajduk, tzv. "Torcida Split".

I, tom prilikom, devetorica navijača Hajduka su povređena i morala su da zatraže lekarsku pomoć.

U pitanju su, kako piše Istraga.ba, četvorica Splićana - Tomislav Kustura (1986. godište), Josip Kustura (1987.), Petar Vukojević (1981.) i Alen Barančić (2004.), te Roko Kalešić (2004.) iz Pule, Josip Savić (2006.) iz Međugorja, Marko Primorac (1999.) iz Čitluka, Kristijan Mariono (2002.) iz Trogira i Duje Perić (1996.) iz Ploča.

Među 14 povređenih Srba, samo šestorica su rođena pre 2000, ostali su mlađi.

Pripadnici lokalne policije su najpre privele 93 osobe, a protiv 11 njih, pišu bosanski mediji, biće podnete krivične prijave.

