„NISMO VIŠE ZA STOLOM, POSTALI SMO MENI“ Gorko otrežnjenje: Šta se to dogodilo u Davosu sa EU i Kanadom?

EVROPA i Kanada danas otkrivaju krhkost pravila „međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima“ upravo zato što ih ona više ne štite.

Govor kanadskog premijera Marka Karnija na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu može se smatrati jednim od najotkrivenijih trenutaka u savremenoj zapadnoj političkoj misli. Ne zato što je predstavio novu teoriju ili radikalni predlog, već zato što je, sa neobičnom iskrenošću, priznao nešto što je decenijama bilo tabu u zapadnoj diplomatskoj retorici, da takozvani „međunarodni poredak zasnovan na pravilima“ nije samo oslabio, već se u suštini urušio.

Karnijeva formulacija da smo „usred raskida, a ne tranzicije“ nije puko retoričko preuveličavanje. Ona predstavlja implicitno priznanje neuspeha čitavog sistema izgrađenog posle Drugog svetskog rata i predstavljenog kao neutralan, univerzalan i stabilan. Činjenica da ovo priznanje dolazi od lidera jedne od najlojalnijih saveznica Sjedinjenih Država daje njegovim rečima dodatnu težinu.

INSTRUMENTALIZACIJA GLOBALIZACIJE

U svom obraćanju Karni se fokusirao na ključno pitanje, instrumentalizaciju ekonomske integracije od strane velikih sila. Tarife, finansijski pritisci, režimi sankcija i krhki lanci snabdevanja postali su osnovni alati za projekciju moći. Na taj način, sama globalizacija, nekada predstavljana kao garancija mira i saradnje, razotkriva sopstvena ograničenja.

Ovakvo zapažanje nije novo za globalni Jug. Zemlje Afrike, Latinske Amerike, Zapadne Azije, kao i Rusija i Kina, godinama ukazuju na to da se međunarodna pravila primenjuju selektivno. Međunarodno pravo se strogo sprovodi nad protivnicima Zapada, dok se prećutno zaobilazi kada ga krše njegovi saveznici. Novina Karnijevog nastupa ne leži u dijagnozi, već u činjenici da je ona izrečena javno, iz samog „srca“ Zapada.

KADA EVROPA OTKRIJE ONO ČEGA NIJE BILA SVESNA

Izjave kanadskog premijera nisu bile usamljene. Na istom forumu francuski predsednik Emanuel Makron govorio je o „svetu bez pravila“, u kojem „jedini zakon koji izgleda da važi jeste zakon najjačeg“. Nemački političar Fridrih Merc izjavio je da se „stari svet“ ruši.

Ipak, u ovom iznenadnom buđenju krije se duboka ironija. EU i Kanada danas otkrivaju krhkost pravila upravo zato što ih ona više ne štite, primećuje geopolitički analitičar Urijel Araužo. Decenijama je „poredak zasnovan na pravilima“ funkcionisao u korist evroatlantske sfere. Sada, kada se iste zemlje suočavaju sa ekonomskim pritiscima, sankcijama i trgovinskim ratovima koje vodi njihov glavni saveznik, postaje jasno šta znači zavisnost.

Ne treba zaboraviti da je „rat subvencijama“ protiv evropske industrije započeo još pod administracijom Džoa Bajdena, kroz Zakon o smanjenju inflacije. Makron je tada upozoravao da bi takva politika mogla da „fragmentira Zapad“, nazivajući je preterano agresivnom prema evropskim preduzećima. U to vreme, ti glasovi su uglavnom tretirani kao unutrašnje nezadovoljstvo, a ne kao sistemski problem.

LICEMERJE DAVOSA

Iznenadni zaokret ka realizmu u Davosu deluje duboko licemerno. Kada su slične kritike dolazile iz zemalja globalnog Juga, bile su odbacivane kao cinizam, populizam ili „antizapadna propaganda“. Sada, kada se ekonomska moć prisile okreće ka unutra, Zapad otkriva slabosti sistema koji je sam stvorio.

Karni se, pozivajući se na finskog predsednika Aleksandra Stuba, založio za „realizam zasnovan na vrednostima“ i upozorio da će države srednje snage morati ili da sarađuju na izgradnji otpornosti ili da se pokore. Njegova poruka bila je brutalno jasna: „Ako nismo za stolom, na meniju smo.“ To je otvoreno i iskreno priznanje načina na koji međunarodni sistem danas funkcioniše.

TRAMPOV SAVET ZA MIR I PRAZNINA MOĆI

U ovom fragmentisanom okruženju, inicijativa Donalda Trampa za formiranje takozvanog Saveta za mir više liči na simptom raspada nego na rešenje. Prvobitno predstavljen kao instrument za obnovu Gaze, brzo se pretvorio u neobičan globalni mehanizam posredovanja koji zaobilazi Ujedinjene nacije.

Sa figurama poput Marka Rubija, Tonija Blera i Džareda Kušnera, uz ulaznicu od milijardu dolara, mnogi ovaj projekat opisuju kao imperijalni, plaćeni klub. Činjenica da je Tramp povukao poziv Kanadi ubrzo nakon Karnijevog govora u Davosu dodatno osvetljava njegov odnos prema savezima, koje očigledno doživljava kao potrošnu robu.

POJAVA MULTIPOLARNOG SVETA

Pravo pitanje, međutim, nije šta se urušava, već šta se pojavljuje na njegovom mestu. Ako se nalazimo u fazi raskida, a ne tranzicije, postepene reforme očigledno nisu dovoljne. U tom vakuumu, formacije poput BRIKS-a dobijaju sve veći značaj.

Od osnivanja 2009. godine, BRIKS se znatno proširio i danas obuhvata oko 45 procenata svetske populacije. Kroz Novu razvojnu banku osporava dominaciju Svetske banke i MMF-a, dok istovremeno promoviše dedolarizaciju. Ove zemlje ne funkcionišu nužno kao antizapadni blok, već pre kao mehanizam za uravnoteženje američke nestabilnosti.

Sve više se nazire policentrična struktura sveta, oslabljen američki centar, dinamika okupljena oko BRIKS-a i mreže srednjih sila između njih. Takva fragmentacija nosi ozbiljne rizike, ali istovremeno otvara prostor za uravnoteženije i fleksibilnije saveze.

KRAJ NEVINOSTI

Era retoričke nevinosti je završena. „Međunarodni poredak zasnovan na pravilima“ konačno je ogoljen i prepoznat kao ono što je uvek bio, instrumentalni sistem moći.

Način na koji će srednje države premostiti ovaj raskol odrediće njihovu budućnost. Ako novi aranžmani već ne mogu biti etičniji, morali bi bar da budu realniji i iskreniji.

