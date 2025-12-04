Politika

IVANOVIĆ NE BIRA REČI ZA GEORGIEVA: "Generator mržnje u ljudskom obliku"

В.Н.

04. 12. 2025. u 11:53

IVAN Ivanović, nekadašnji voditelj tajkunske Nove S, nastavio je brutalni rat sa dojučerašnjim saborcem Slobodanom Georievim.

Foto: Printskrin

- Ostaće misterija zašto bugarska pi*da proizvodi sadržaj za režimske tabloide. Da li još uvek uzima lovu od njih ili onako, iz ljubavi? Ogavni generator mržnje u ljudskom obliku. Milomir Marić sa ove strane, samo gluplji - ne bira reči Ivanović.

Sve je počelo, podsetimo, kada je Ivanović sebi pokušao da pripiše zasluge za osnivanje Nove S.

- Kad sam ja prešao na Novu, prodato je 120.000 EON aplikacija za par meseci dok smo bili samo Olja i ja tamo. Ta kompanija je zaradila 30-40 miliona evra samo od nas dvoje - rekao je Ivanović, na šta je žestoko reagovao Georgiev.

- Vidim negde u bespućima interneta komičara Ivanovića kako još jednom objašnjava kako je on napravio TV Nova S. Zamolio bih režim i tabloide da slušaju čoveka i ne zovu nas Šolakovi nego Ivanovi mediji. A njemu hvala svakako, prvo njemu pa Jugoslavu što su nam omogućili da imamo neki posao i da ne budemo na ulici... - napisao je na Iks nalogu Georgiev.

