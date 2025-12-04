IVANOVIĆ NE BIRA REČI ZA GEORGIEVA: "Generator mržnje u ljudskom obliku"
IVAN Ivanović, nekadašnji voditelj tajkunske Nove S, nastavio je brutalni rat sa dojučerašnjim saborcem Slobodanom Georievim.
- Ostaće misterija zašto bugarska pi*da proizvodi sadržaj za režimske tabloide. Da li još uvek uzima lovu od njih ili onako, iz ljubavi? Ogavni generator mržnje u ljudskom obliku. Milomir Marić sa ove strane, samo gluplji - ne bira reči Ivanović.
Sve je počelo, podsetimo, kada je Ivanović sebi pokušao da pripiše zasluge za osnivanje Nove S.
- Kad sam ja prešao na Novu, prodato je 120.000 EON aplikacija za par meseci dok smo bili samo Olja i ja tamo. Ta kompanija je zaradila 30-40 miliona evra samo od nas dvoje - rekao je Ivanović, na šta je žestoko reagovao Georgiev.
- Vidim negde u bespućima interneta komičara Ivanovića kako još jednom objašnjava kako je on napravio TV Nova S. Zamolio bih režim i tabloide da slušaju čoveka i ne zovu nas Šolakovi nego Ivanovi mediji. A njemu hvala svakako, prvo njemu pa Jugoslavu što su nam omogućili da imamo neki posao i da ne budemo na ulici... - napisao je na Iks nalogu Georgiev.
Preporučujemo
EKSKLUZIVNO - URANIJUM I TEŠKI METALI OTKRIVENI U TKIVU GENERALA PAVKOVIĆA: Iz italijanske laboratorije stigli rezultati analiza (FOTO)
U TUMORSKOM tkivu generala Nebojše Pavkovića, koje je 15. septembra poslato na analize u specijalizovanu laboratoriju u Italiji, pronađeni su uranijum i teški metali u ekstremno visokim koncentracijama!
29. 11. 2025. u 08:00
OTAC PADAO U NESVEST, HITNA INTERVENISALA NEKOLIKO PUTA Mučne scene na sahrani Ane Radović - Iz porodične kuće je ispratili na večni počinak
DANAS je na Zlatiborskom groblju sahranjena Ana Radović iz Čajetine, koja je poginula u teškoj sabraćajnoj nesreći na magistralnom putu kod Čačka.
28. 11. 2025. u 14:45
JOVANIN NOVI DEČKO: Sportista, biznismen, sin jugoslovenskog rekordera (FOTO)
VODITELjKA Jovana Jeremić već neko vreme uživa u ljubavi sa bokserom Milošem Stojanovićem Tigrom, sinom jugoslovenskog kikboksera Gidre koji je postavio svetski rekorder.
04. 12. 2025. u 12:31
Komentari (0)