VUČIĆ O UVREDAMA BOŠNJAČKIH NAVIJAČA: To samo znači da dobro štitim interese Srbije
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da uvrede bošnjačkih navijača upućene na njegov račun na košarkaškoj utakmici BiH-Srbija u Sarajevu znače da dobro štiti srpske interese i interese Srbije.
Vučić je u telefonskom uključenju za TV Pink, odgovarajući na pitanje o tim uvredama, rekao da mu je važno da ljudi razumeju zašto se to dešava.
"Ne samo da mi ne smeta to, već mi i imponuje jer to znači da dobro štitim srpske nacionalne interese", istakao je Vučić.
Dodao je da može i da im pomogne u vređanju, ali da to neće promeniti njegovu politiku prijateljstva prema njima.
"Mogu da odem i da im pomognem ako treba, da im terciram dok to viču, to neće promeniti moju politiku koja će biti politika prijateljstva prema njima, ali istovremeno politika čvrste i snažne zaštite naših državnih i nacionalnih interesa", naglasio je predsednik Vučić.
(Tanjug)
