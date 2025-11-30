VUČIĆ O UVREDAMA BOŠNJAČKIH NAVIJAČA: To samo znači da dobro štitim interese Srbije

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da uvrede bošnjačkih navijača upućene na njegov račun na košarkaškoj utakmici BiH-Srbija u Sarajevu znače da dobro štiti srpske interese i interese Srbije.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Vučić je u telefonskom uključenju za TV Pink, odgovarajući na pitanje o tim uvredama, rekao da mu je važno da ljudi razumeju zašto se to dešava.

"Ne samo da mi ne smeta to, već mi i imponuje jer to znači da dobro štitim srpske nacionalne interese", istakao je Vučić.

Dodao je da može i da im pomogne u vređanju, ali da to neće promeniti njegovu politiku prijateljstva prema njima.

"Mogu da odem i da im pomognem ako treba, da im terciram dok to viču, to neće promeniti moju politiku koja će biti politika prijateljstva prema njima, ali istovremeno politika čvrste i snažne zaštite naših državnih i nacionalnih interesa", naglasio je predsednik Vučić.



(Tanjug)