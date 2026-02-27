"ALI, JA SAM AMER!", "NE, TI SI RUS! MARŠ ODAVDE!" Skandal! Zabranili mu da učestvuje na Svetskom prvenstvu!

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i sportski potez. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" - šokirale su i Amerikance.

Foto: Rawf8 / Alamy / Profimedia

Dok dobar deo sveta prati šta se dešava tokom sada već pete godine ovog krvavog sukoba (najnovije vesti iz Ukrajine uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.

Tamo je dugo, od početka pomenutog rata, vladalo pravilo da Rusi gotovo nikako ne mogu da učestvuju u međunarodnim takmičenjima, odnosno u nekim (ne svim) sportovima mogu jedino kao pojedinci, koji će se pritom izjašnjavati kao "neutralni sportisti" i kojima je zabranjeno isticanje i nastupanje u nacionalnim obeležjima.

Ali, čak i oni koji nastupaju za Amerikance - osećaju posledice striktnih zabrana koje najveći ukrajinski saveznici zagovaraju.

Evo jednog takvog primera, kako to javljaju ruski mediji:

"Nisi ti Amerikanac, ti su Rus - ne možeš na Svetsko prvenstvo!"

Mark Želtišev, koji je ove sezone počeo da predstavlja Sjedinjene Države u plesu u umetničkom klizanju (zajedno sa Džejn Kalhun), naišao je na neočekivanu prepreku na putu ka svom prvom međunarodnom takmičenju otkako je "postao Amerikanac".

Prema navodima RIA Novosti, pomenutom klizaču je odbijen ulazak u estonski glavni grad Talin, gde će se od 4. do 7. marta održati Svetsko juniorsko prvenstvo.

Jedan od ključnih razloga za odbijanje je - rusko državljanstvo sportiste. Želtišev se, međutim, i pored toga što je Rus poreklom, već kvalifikovao za Svetsko prvenstvo kao član američke reprezentacije, ali od njegovog debija na šampionatu planete - ne može da dođe, jer mu Estonci ne priznaju da je Amerikanac, već ga smatraju Rusom.

A Ruse u Estoniju ne puštaju, ako žele da se takmiče.

Mark Želtišev, rođen 8. maja 2007. godine u Ruskoj Federaciji, počeo je da se bavi umetničkim klizanjem sa tri godine, jer je živeo blizu jednog klizališta. Još uvek ima rusko državljanstvo, trenutno studira na Državnom univerzitetu u Vologdi, ali je promenio sportsko državljanstvo i već se takmičio kao Amerikanac.

Štaviše, zajedno sa Džejn Kalhun, sa kojom kliza tek od juna 2025. godine, i sa kojom trenira u Kolorado Springsu, na početku ove godine osvojio je bronzu na Juniorskom prvenstvu SAD, ali i titulu na međunarodnom turniru krajem 2025. Bili su peti na Juniorskom Gran priju u Azerbejdžanu i isti rezultat ostvarili na međunarodnom takmičenju u Lejk Plesidu.

Dakle, za međunarodne organizacije, Žltišev je uveliko - Amerikanac, američki sportista.

Ali, "Estonci se ne daju prevariti", može da se zaključi iz njihovog odbijanja da ovog klizača puste na Svetsko prvenstvo.

Svetsko juniorsko prvenstvo u Talinu okupiće 199 sportista iz 42 zemlje, koji će se takmičiti za medalje u četiri discipline. Za američki tandem, ovo takmičenje je trebalo da bude važan korak u njihovim pripremama za seniorski nivo, ali...

"Ne može Rus da se takmiči u Estoniji", pravilo kojeg se Estonci drže - skupo košta i Amerikance ovoga puta.

Ako vas zanima sport, i to ne samo ruski, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)