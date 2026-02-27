OČEKUJE NAS VELIKI OBRT: Ristić objavio detaljnu vremensku prognozu za narednih 15 dana
U SRBIJI do kraja februara i početkom marta pretežno sunčano vreme, povremeno uz umerenu oblačnost. Jutra će biti prohladna, mestimično sa slabim mrazem, a u toku dana relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 11 do 18 stepeni Celzijusovih.
Danas pretežno sunčano i malo toplije u odnosu na juče, a na istoku Srbije pre podne delimično oblačno. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 10 do 16 °S.
Naoblačenje koje će u utorak krajem dana zahvatiti severne krajeve, u sredu i četvrtak proširiće se i na ostatak zemlje uslovljavajući ponegde slabu kišu, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Ivan Ristić, najavio je na svom Fejsbuk profilu da će naša zemlja i Balkan u narednih 15 dana biti pod uticajem povišenog vazdušnog pritiska.
Jutra sveža
- Smenjivaće se afrički i srednjevropski anticiklon. U danima kada budemo bili pod uticajem afričkog anticiklona maksimalne temperature će biti od 12 do 17 stepeni, pod uticajem srednjoevropskog biće za oko pet stepeni niže i kretaće se od sedam do 12 stepeni. Jutra će biti sveža uglavnom od nule do pet stepeni ponegde se očekuje i slab mraz pogotovo u dolinama reka i kotlinama. Padavine će biti retke i prolazne i biće vezane za oslabljenje hladne frontove koji će donositi i manji pad temperatura - najavio je Ristić.
Rano proleće
I Marko Čubrilo za kraj ovog i početak narednog meseca prognozira suvo, stabilno i relativno toplo vreme.
- Sredinom meseca postoji opcija jačeg zahlađenja, ali je ona za sada malo verovatna. Narednih dana vreme bez promena. Jutra hladna uz uglavnom slab, prizeman mraz i retku pojavu magle. Tokom dana sunčano i relativno toplo. Minimumi od -2 do tri stepena Celzijusa. Maksimumi prvo od sedam do 17, a posle 27. februara od 11 do 21 stepen Celzijusa, dakle pravo rano proleće.
(Kurir)
