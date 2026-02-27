KATASTROFA! Stigle loše vesti za Zvezdu nakon eliminacije od Lila

A tako je izgledalo sve bajno...

FOTO: N. Skenderija

Naime, fudbaleri Crvene zvezde eliminisali su iz Lige Evrope posle poraza od Lila (0:2) u revanš meču na "Marakani" čime su završili sezonu u evropskim takmičenjima i sada će čekati leto za početak nove.

Ujedno Zvezda je bila i poslednji srpski prredstavnik u Evropi, pa je tako kompletirala i broj bodova za Srbiju, pa više promena neće biti. Sada je jasno da crveno-beli ako osvoje titulu biće povlašćeni u svim rundama u kvalifikacijama za Ligu šampiona. A postojala je i još uvek postoji opcija po kojoj bi Zvezda mogla i do direktnog mesta u Ligi šampiona.

Još uvek su u pol-poziciji za tako nešto, ali su eliminacijom Lila mogli da naprave ozbiljan korak ka tom uspehu, ovako su napravili sebi veliki problem. Zvezda je sada ostala na 46.500 bodova, što je manje od čak šest klubova ispred crveno-belih.

Za sada im ide na ruku to što nijedan od tih klubova nije prvi u svom šampionatu. Da je šampion Srbije prošao dalje, mogao bi da eventualno preskoči PAOK i Ferencvaroš, pa možda čak i Šahtjor. Ovako, neće biti realno da svaki od ovih klubova ne osvoji domaće prvenstvo, ali uvek postoji šansa.

Jasno je da najveći problem u ovom slučaju pravi Šahtjor koji je izjednačen na liderskoj poziciji u Ukrajini, pa i Ferencvaroš koji zaostaje tri boda za Đerom...

