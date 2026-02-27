ŽELJKO OBRADOVIĆ NA STUBU SRAMA! Legenda Partizana žestoko udarila na velikog prijatelja

PARTIZANOVA sezona košmara!

Već tako možemo da nazovemo godinu u kojoj su crno-beli napadali fajnal-for, a već u januaru ostali bez šanse da se bore i za doigravanje u Evroligi. A legenda Partizana Goran Grbović smatra da je glavni krivac za to Željko Obradović, inače njegov bivši saigrač i veliki prijatelj.

- Partizanov poraz od Mege, onako kako je izgubljen meč, samo je posledica svega što se dešavalo pre toga. I kada je delovalo da je nešto počelo da se stabilizuje, desio se debakl. Ceo tim je pogrešno napravljen. I za to punu odgovornost snosi Željko Obradović. – započeo je Grbović gostujući u emisiji " Kida Show".

Grbović je prokomentarisao i dešavanja u Zvezdi, pre nego što je nastavio dalju analizu Partizana.

- To su tri različite košarke. Amerikanci igraju jedan stil – brzi, šut, prvi korak, rešenje jedan na jedan. Domaći igrači ginu u odbrani, oni su temelj tima. Pogledaj koliko je Davidovac dobio utakmica odbranom i jednim šutem – dvadeset utakmica minimum. Saša to uspeva da uklopi. Imaju padove, ali se brzo podignu. – istakao je o crveno-belima, pa se vratio na Partizan:

- U Partizanu deluje kao da postoje tri entiteta koji vode politiku: trener, neko iz uprave i sportski direktor. To je neusklađeno. Ako su zadržani igrači koji je trebalo da odu, mimo trenerove volje, onda je to problem. Tada trener preuzima punu odgovornost.

Goran Grbović smatra da je razlog Obradovićevog odlaska to što nije mogao da se izbori s tim problemom.

- Da pojasnim – kada trener da ostavku, odriče se novca. To znači da mu nije bilo stalo do para. Njegova ideja je bila drugačija. Prve godine su pogođeni igrači – Lessort, Nunnally i ostali – to je funkcionisalo. Ali sada je duša tima dezintegrisana. Ne govorim o odlasku Željka Obradovića kao o jedinom uzroku, već o tome da, kada Partizan krene da gubi, nema više ničega što može da ga vrati. Nema ko da ih vrati.

Teško Grboviću pada ovaj nagli sunovrat Partizana.

- Ne može Vašington da ih vrati ni sa deset trojki. Nije Braun taj koji može da povuče kada se lomi. I sad, šta je tu poenta? Predsednik kluba je mislio da će odlaskom Željka zadržati tu magiju koja je postojala, ali to se raspalo. Polovina sponzora je došla zbog Željka. On je to vešto iskoristio u te dve godine, okupio klijentelu, ljude spremne da daju novac. Kada je otišao, deo toga se rasuo. Meni najviše smeta to licitiranje u sportu ‘bomba’, ‘grunulo’, potpisao ovaj, potpisao onaj… Dovedeš Džabarija Parkera, pa jedni posle pišu da je Partizan spasao sezonu, drugi da su se spasili kad su ga se rešili - ogorčen je Goran Grbović.