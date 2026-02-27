ALBANCI U ŠOKU ZBOG PONAŠANJA FRANCUZA NA MEČU SA ZVEZDOM! Evo šta su uradili navijači Lila! (FOTO)
FK Crvena zvezda i Lil su u Beogradu odigrali revanš meč šesnaestine finala Lige Evrope, a jedna scena sa stadiona "Rajko Mitić" šokirala je Albance.
Naime, navijači Lila su na tribini koja im je dodeljena - razvili zastavu sa celokupnom teritorijom Srbije, uključujući i njenu južnu pokrajinu, Kosovo i Metohiju.
Na toj zastavi je pisalo i "Nema predaje!" što je sada već tradicionalni poklič svih onih koji ne pristaju na rasparčavanje srpske državne teritorije, kao ni na postojanje lažne države.
Evo i te zastave koju su na "Marakani" razvili tifozi Lila:
Crvena zvezda se na ovakvom ponašanju, koje je krasilo i prvi nokaut susret ovih timova, i na srpskom i na engleskom jeziku zahvalila Lilu na ovoj podršci srpskim nacionalnim interesima.
Podsetimo, posle prave drame, Lil je nokautirao Crvenu zvezdu, koja je tako ispala iz Lige Evrope, iako je briljirala u prvom meču, a i u drugom imala izgledne šanse da prođe dalje.
A da je prošla...
Žreb osmine finala Lige Evrope je danas obavljen, i svima je postalo jasno proptiv koga bi igrala Zvezda da je prošla.
Ako vas sport zanima, sve ono najvažnije i najzanimljivije o njemu - pratite na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
Bonus video: A posle kraha - Evo šta su navijači Zvezde uradili igračima nakon eliminacije od Lila
