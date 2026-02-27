DETALJI ZDRAVSTVENOG STANJA IVICE DAČIĆA: Kako su hronične bolesti i upala pluća dovele do životne opasnosti ministra policije

POTPREDSEDNIK Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić (60) nalazi se u jedinici intenzivnog lečenja Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, gde je priključen na mehaničku ventilaciju.

Njegova borba sa teškom obostranom upalom pluća i dalje traje, ali ono što kliničku sliku čini komplikovanom jesu neke pridružene bolesti koje on ima.

- Dačićevo stanje ostaje i dalje teško i dalje ozbiljno. Medicinski tim koji se bavi njegovim lečenjem ulaže ogromne napore, borimo se pre svega da dođe do poboljšanja - rekao je juče posle podne pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Spasoje Popević i dodao:

- Isuviše je rano da pričamo o bilo čemu dalje. Lečenje se nastavlja po svim postulatima savremene intenzivne medicine.

Vučić: Ima pridružene bolesti, to komplikuje stvari

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da je stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića nešto bolje, ali da je nezahvalno davati prognoze.

- Parametri su nešto bolji, ali je nezahvalno prognozirati. Kada su premeštali, pomerali, saturacija je pala, ali svi važni parametri su nešto bolji. Ostaje se nadamo i da verujemo da će biti dobro - poručio je on i dodao da Dačić ima i neke pridružene bolesti, tako da to komplikuje stvari.

Od čega sve boluje Ivica Dačić

Ministar Ivica Dačić je u više navrata javno govorio o ozbiljnim zdravstvenim problema sa kojima se godinama bori.

Dačić je u martu prošle godine i sam javno priznao pod kakvim pritiskom funkcioniše, otvorenog govoreći o tome koliko je prezasićen i kako mu je, zbog svega, nivo šećera u krvi katastrofalno skočio.

- Znate moj šećer je juče bio 20. Sve to može da traje, ali još kratko. Danas je otprilike 15, i pored svih lekova koje pijem… A šta da radim, ne mogu ja da kukam - rekao je tada Dačić.

"Vi znate da imam visok šećer godinama i nedavno sam imao veoma nizak puls"

Pored dijabetesa, Dačić je pre tri godine otkrio da je imao problema sa srcem.

Kako je Dačić tada istakao, usled izuzetno niskog pulsa hitno je primljen na pregled srca i odrađena mu je koronarografija.

- Ja imam tu teoriju da sam dobro dok ne odem kod doktora. Inače ne volim da idem kod doktora. Vi znate da imam visok šećer godinama i nedavno sam imao veoma nizak puls, pa su onda lekari tražili da proverim zbog čega, pa sam onda išao na koronarografiju. Srećom, srce mi je u redu - ispričao je Dačić gostujući na Pink TV.

Glišić: "Brza reakcija je predupredila verovatno i onaj najgori scenario"

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić je povodom zdravstvenog stanja Ivice Dačića rekao je juče pre podne da je ministar unutrašnjih poslova nešto bolje i da su to to dobre vesti.

- Ja se čujem i sa njegovim najbližim saradnicima i nadam se da ću možda imati priliku da ga posetim - rekao je Glišić i dodao:

- Zaista mu želim sve najbolje i da se što pre oporavi. Ta brza reakcija, odnosno reakcija u poslednjem trenutku da se javi lekaru je predupredila verovatno i onaj najgori neželjeni scenario koji niko nije želeo da se desi - naveo je on.

Fila: "Strašno sam se potresao, mora da bude zdrav"

Toma Fila, advokat i funkcioner SPS-a, je za Blic TV govorio o Dačićevom zdravstvenom stanju i priznao da se mnogo potresao.

- Ja sam se potresao, strašno. Jer razlika u godinama između njega i mene je otprilike da može da bude moj sin. Znate, ja ga i tako i volim. I ja mislim da će tri dana najmanje da bude teško. Ja ga mnogo volim, znate - rekao je on juče za medije.

Dačić hitno primljen u bolnicu

Podsetimo, potpredsednik Vlade Srbije, ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije, Ivica Dačić (60), primljen je u sredu u veoma teškom zdravstvenom stanju na Kliniku za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške obostrane upale pluća.

Njegovo zdravstveno stanje se poslednjih dana naglo pogoršalo, usled čega mu je život ugrožen, hospitalizovan je i priključen je na aparate, odnosno na mehaničku ventilaciju.

Vučić naterao Dačića da ode u bolnicu

Sama hospitalizacija je usledila nakon direktne reakcije predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Neposredno pred početak komemoracije nekadašnjem ministru spoljnih poslova Vladislavu Jovanoviću, Vučić je primetio koliko Dačić loše izgleda i kako otežano diše.

- Kada je Vučić video Dačića i razmenio sa njim par reči, odmah mu je rekao da ne sme da ostane na komemoraciji da hitno mora u bolnicu. Ivica se najpre nećkao, ali ga je onda ipak poslušao… - prepričao je izvor za medije.

