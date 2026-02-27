A NAKON SENZACIJE! Srbin ponovo šokirao teniski svet
BRAVO majstore!
Nakon što je šokirao teniski svet pobedom nad Aleksandrom Zverevim, Miomir Kecmanović je ostvario novu iznenađujuću pobedu. Tako je potvrdio da trijumf nad četvrtim teniserom nije bio slučajnost, ali još važnije došao je do polufinala turnira iz serije 500 u Akapulku.
Srbin je četvrtfinalu savladao je Francuza Terensa Atmana sa 2:0 - 6:3, 6:3 za tačno sat i po vremena, neočekivano brzo i lako. Iako je Atman za 21. poziciju bolje plasiran u odnosu na Kecmanovića, na terenu je delovalo da je stanje na ATP lisi obrnuto.
Sada je pred srpskim teniserom polufinalni duel sa Flavijom Kobolijem iz Italije, inače 20. igračem planete. Ponovo će Kecmanović biti autsajder, ali ako ponovi igru iz osmine i četvrtine finala, i te kako ima čemu da se nada.
Preporučujemo
"OSEĆAJ JE NEVEROVATAN"! Miomir Kecmanović nakon trijumf karijere
26. 02. 2026. u 08:00
SENZACIJA! Srbin posle velike drame izbacio četvrtog tenisera sveta
26. 02. 2026. u 06:04
VELIKA TENISKA SENZACIJA: Trostruki grend slem finalista ispao u prvom kolu Akapulka
25. 02. 2026. u 15:45
SENZACIJA U SVETU TENISA! Totalni anonimus izbacio glavnog rivala Novaka Đokovića
24. 02. 2026. u 10:36
NOĆ ODLUKUE NA "RAJKU": Može li Zvezda da dovrši posao protiv Lila?
SRPSKI šampion večeras brani gol prednosti protiv Lila u revanš utakmici plej-ofa za osminu finala Lige šampiona (18.45). Zvezda je bila bolji rival na prvom susretu, ali ne sme se opustiti i mora odigrati novu sjajnu utakmicu kako bi se prošla dalje i tako zakazala obračun sa Lionom/Aston vilom.
26. 02. 2026. u 07:00
PREDRAG MIJATOVIĆ OSTAO U ŠOKU NA SEDNICI UPRAVE FK PARTIZAN! Posle derbija, na važnu temu - jedini digao ruku "za", svi ostali - ODBILI!
Najnovije vesti vezane za FK Partizan svakako nisu onakve kakve bi "grobari" želeli.
26. 02. 2026. u 13:10
JEDINA FOTKA DEKIJA I TRUDNE NOVINARKE: Nije rođena u Srbiji, podariće mu 5. dete - mlađa od njega 8 godina (FOTO)
ANITA Bojanić je supruga Dejana Stankovića, koja će mu uskoro podariti drugo dete, a treneru Crvene Zvezde će to biti peto dete s obzirom da iz prvog braka ima trojicu sinova Stefana, Filipa i Aleksandra.
26. 02. 2026. u 16:48
Komentari (0)