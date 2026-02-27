Tenis

A NAKON SENZACIJE! Srbin ponovo šokirao teniski svet

Новости онлине

27. 02. 2026. u 06:22

BRAVO majstore!

А НАКОН СЕНЗАЦИЈЕ! Србин поново шокирао тениски свет

FOTO: Profimedia

Nakon što je šokirao teniski svet pobedom nad Aleksandrom Zverevim, Miomir Kecmanović je ostvario novu iznenađujuću pobedu. Tako je potvrdio da trijumf nad četvrtim teniserom nije bio slučajnost, ali još važnije došao je do polufinala turnira iz serije 500 u Akapulku.

Srbin je  četvrtfinalu savladao je Francuza Terensa Atmana sa 2:0 - 6:3, 6:3 za tačno sat i po vremena, neočekivano brzo i lako. Iako je Atman za 21. poziciju bolje plasiran u odnosu na Kecmanovića, na terenu je delovalo da je stanje na ATP lisi obrnuto.

FOTO: Tanjug/AP

 

Sada je pred srpskim teniserom polufinalni duel sa Flavijom Kobolijem iz Italije, inače 20. igračem planete. Ponovo će Kecmanović biti autsajder, ali ako ponovi igru iz osmine i četvrtine finala, i te kako ima čemu da se nada.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Bledilo, glavobolja i manjak snage: Evo šta može da stoji iza ovih problema

Bledilo, glavobolja i manjak snage: Evo šta može da stoji iza ovih problema