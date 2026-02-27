A NAKON SENZACIJE! Srbin ponovo šokirao teniski svet

BRAVO majstore!

Nakon što je šokirao teniski svet pobedom nad Aleksandrom Zverevim, Miomir Kecmanović je ostvario novu iznenađujuću pobedu. Tako je potvrdio da trijumf nad četvrtim teniserom nije bio slučajnost, ali još važnije došao je do polufinala turnira iz serije 500 u Akapulku.

Srbin je četvrtfinalu savladao je Francuza Terensa Atmana sa 2:0 - 6:3, 6:3 za tačno sat i po vremena, neočekivano brzo i lako. Iako je Atman za 21. poziciju bolje plasiran u odnosu na Kecmanovića, na terenu je delovalo da je stanje na ATP lisi obrnuto.

Sada je pred srpskim teniserom polufinalni duel sa Flavijom Kobolijem iz Italije, inače 20. igračem planete. Ponovo će Kecmanović biti autsajder, ali ako ponovi igru iz osmine i četvrtine finala, i te kako ima čemu da se nada.

