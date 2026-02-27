HAOS, NAVIJAČI KIPTE OD BESA! "Žreb za Ligu šampiona je NAMEŠTEN! Pogledajte!"
Najnovije vesti na temu "žreb za UEFA Ligu šampiona" - prilično su burne.
Činjenica da će fudbaleri Reala igrati protiv Mančester sitija u osmini finala Lige šampiona, kako je to određeno danas izvlačenjem kuglica u sedištu Evropske fudbalske unije u Nionu, razbesnela je mnoge navijače.
Jer, Real i Siti će četvrtu godinu u nizu igrati međusobno u nekoj od nokaut faza Lige šampiona.
Brojne pristalice ta dva kluba, ubeđena da se radi o dva najjača sportska kolektiva u elitnom takmičenju, ubeđene su da je "sve namešteno" kako bi neko od njih ispao i pre završnice.
Evo samo nekih od reakcija, pre nego što pogledamo "šta matematika kaže, koliko je uopšte moguće da se nešto ovako desi":
Matematika kaže "Nije nemoguće, ali..."
Danas je, eto, ako se uzme Real kao "osnova za računicu", Mančester siti bio jedan od 15 Realovih potencijalnih rivala. Dakle, šanse da se dogodi par "Madriđani - građani" bile su 1 prema 15.
Prošle godine, šanse su bile 1 prema 8 (u pitanju je bio žreb za četvrtfinale)
Pretprpošle: 1 prema 3 (žrebali su se parovi polufinala, svako je čekao jednog od tri moguća suparnika)
Pre tri godine: takođe 1 prema 3
Dakle... uz današnjih 1 prema 15, to je 15*3*3*8. A to je "samo" 1 prema 1080. U procentima, to znači da su šanse da se dogodi da četiri puta zaredom igraju Real i Siti bile 0,092%. I, baš taj "jedan u 1080 slučaja" se dogodio. Otuda bes navijača. Opravdan ili ne, pitanje je...
Igrali su do sada čak 15 puta međusobno, a nisu rekorderi!
Inače, dosad su čak 15 puta ova dva kluba igrala međusobne mečeve na evro-sceni i rezultat je: pet pobeda jednih, pet pobeda drugih, pet remija. Klub iz Mančestera je bolji za gol (26:25).
Sa nova dva susreta, ukupno 17, Siti i Real će se izjednačiti sa parom Real - Juventus, a najviše puta u istoriji UEFA klupskih nadmetanja, čak 22 puta, sastali su se Real Madrid i Bajern Minhen.
Žreb za Ligu šampiona - ko s kim igra?
Odmah posle žreba za osminu finala, određen je i cekolupan kostur do finala, koje će se igrati u Budimpešti 30. maja.
Parovi osmine finala Lige šampiona (10. i 11, 17. i 18. mart) su: Real - Mančester Siti, Bode/Glimt - Sporting, PSŽ - Čelsi, Njukasl - Barselona, Galatasaraj - Liverpul, Atletiko Madrid - Totenhem, Atalanta - Bajern, Bajer Leverkuzen - Arsenal.
Četvrtfinale (7. i 8, 14. i 15. april): Pobednik PSŽ/Čelsi - Pobednik Galatasaraj/Liverpul (1), Pobednik Real/Mančester Siti - Pobednik Atalanta/Bajern (2), Pobednik Njukasl/Barselona - Pobednik Atletiko/Totenhem (3), Pobednik Bode/Sporting - Pobednik Bajer Leverkuzen/Arsenal (4).
Polufinale (28. i 29. april, 5. i 6. maj): Pobednik 1 - Pobednik 2, Pobednik 3 - Pobednik 4.
