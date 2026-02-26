VUČIĆ U KAZAHSTANU DOČEKAN UZ NAJVIŠE DRŽAVNE POČASTI: Predsednik Srbije se oglasio po sletanju u Astanu (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić stigao je u dvodnevnu posetu Kazahstanu uoči koje je istakao da u toj zemlji očekuje važne dogovore i velike sporazume, a dočekan je uz najviše državne počasti.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

- Zahvalan premijeru Olžasu Benktenovu na srdačnom dočeku i srećan što ću se sastati sa velikim ličnim i prijateljem Srbije, predsednikom Tokajevim sa kojim ću razgovarati o svim bitnim pitanjima od značaja i interesa za Srbiju i Kazahstan - napisao je Vučić po sletanju u Astanu.

Predsednika Srbije u Astani je dočekao premijer Olžas Bektenov uz najviše državne počasti, a izuzetna čast predsedniku Srbije ukazana je time što su ga po ulasku u vazdušni prostor Kazahstana dočekali suhoji koji su ga pratili do samog sletanja na aerodrom u glavnom gradu.

Tokom posete, Vučić će se sastati sa predsednikom Tokajevim kao i sa predsednikom Vlade Bektenovim. Tom prilikom, biće potpisano i 10 memoranduma o saradnji u oblasti zdravstva, pravosuđa, kulture, nauke i IT tehnologija, a biće usvojena i zajednička izjava predsednika Vučića i predsednika Tokajeva. U okviru posete, predsedniku Vučiću biće dodeljen Orden zlatnog orla, najviše odlikovanje Republike Kazahstan.

Predsednik Kazahstana prirediće večeras večeru za predsednika Vučića u svojoj kući, što je posebna čast, budući da Tokajev to ne čini često. U delegaciji sa predsednikom Vučićem su i ministarka trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović i direktor Kancelarije za E-upravu i IT Mihailo Jovanović. Diplomatski odnosi između Kazahstana i Srbije uspostavljeni su 10. decembra 1996. godine.

Tokom tog perioda, šefovi država su obavili šest poseta na najvišem nivou, što je omogućilo da se bilateralna saradnja podigne na nivo pragmatičnog partnerstva sa stabilnim političkim poverenjem i rastućom ekonomskom dinamikom. Važna prekretnica bila je zvanična poseta predsednika Kasima-Žomarta Tokajeva Beogradu 19. novembra 2024. godine, nakon čega su usvojene odluke o daljem produbljivanju saradnje između dve zemlje.

Prema poslednjim dostupnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, ukupna robna razmena između dve zemlje u 2025. godini iznosila je 903,7 miliona dolara, što predstavlja rast od 49,7 odsto u odnosu na isti period 2024.godine.

Izvoz Srbije u Kazahstan dostigao je 75,7 miliona dolara, dok je uvoz iznosio 828 miliona dolara, što ukazuje na izražen deficit u robnoj razmeni uz pokrivenost uvoza od 9,1 odsto. Vodeći izvozni proizvodi su bili hartija i karton, proizvodi od aluminijuma, motorna, kompresorska i turbinska ulja za podmazivanje, seme suncokreta, dok su se najviše uvozili naftni derivati.

Srbija i Kazahstan imaju Sporazum o slobodnoj trgovini i preko 90 odsto proizvoda oslobođeno je carina, što srpske kompanije čini dosta konkurentnim na kazahstanskom tržištu. U Srbiji posluje 36 kompanija sa većinskim kapitalom iz Kazahstana, a nivo investicija iz Kazahstana u Srbiju u 2024. godini dostigle su 6,5 miliona evra. Takođe, danas će biti održan i poslovni forum između Srbije i Kazahstana koji će okupiti 24 srpske kompanije, a za koji se prijavilo 96 kompanija iz Kazahstana.