„SVET MORA DA VIDI KAKO RUSIJA GUBI“ Bivši američki državni sekretar Pompeo: Ishod sukoba odrediće poziciju SAD u svetu posebno naspram Kine

BIVŠI državni sekretar Sjedinjenih Država iz vremena prvog mandata Donalda Trampa, Majk Pompeo, izneo je niz oštrih poruka u intervjuu ukrajinskoj novinarki Nataliji Mosejčuk.

Foto profimedia/AP

Njegova osnovna teza bila je jednostavna i radikalna: Zapad mora da pobedi Vladimira Putina u Ukrajini, jer je ulog mnogo veći od same teritorije ili jednog mirovnog sporazuma.

Prema njegovim rečima, ishod sukoba u Ukrajini odrediće ne samo bezbednosnu arhitekturu Evrope, već i dugoročnu poziciju Sjedinjenih Država u svetu.

„SVET MORA DA VIDI DA PUTIN GUBI“

Pompeo smatra da mirovni pregovori sa Moskvom sami po sebi nemaju smisla ako ne budu praćeni promenom odnosa snaga na terenu. Po njegovom viđenju, pregovori će imati težinu tek onda kada postane jasno da se uticaj pomera sa Rusije na Zapad.

-Zapad mora dokazati, a ceo svet mora da vidi, da Putin gubi. Što se tiče samih pregovora, oni će se odvijati tempom kojim se uticaj pomera sa Rusije na Zapad, rekao je Pompeo.

Drugim rečima, pregovori su, prema njegovoj logici, instrument potvrde vojnog i političkog preokreta, a ne kompromis dve ravnopravne strane.

On je ocenio da situacija još nije došla do tačke u kojoj bi ruski predsednik bio spreman na ustupke.

Foto: Profimedia

TESTIRANjE ZAPADA I PORUKA PEKINGU

Pompeo je u intervjuu otišao i korak dalje, tvrdeći da Rusija širi svoje granice i testira spremnost Zapada na otpor. Kao primer naveo je ruske vojne aktivnosti u blizini Poljske i drugih delova Evrope.

-Kao što vidite, on leti iznad drugih delova Evrope. Leteo je iznad Poljske. Pomera granice. Testira zapadnu civilizaciju, pitajući se da li će dobri i pristojni ljudi sveta pružiti otpor ili će se predati, izjavio je Pompeo.

U njegovoj interpretaciji, Ukrajina nije izolovani sukob, već deo šireg geopolitičkog nadmetanja. Posebno je naglasio ulogu Kine, poručivši da kineski lider Si Đinping „stoji odmah iza Putina“, čekajući priliku za sopstveni potez.

-Ne smemo mu dozvoliti da nas ubedi, čak ni na trenutak, da ćemo se predati, jer vas uveravam da Si Đinping stoji odmah iza njega, čekajući da počini svoj sledeći zločin protiv mira, rekao je Pompeo.

Time je pokušao da poveže evropski front sa širim globalnim rivalstvom između Vašingtona i Pekinga.

Foto aidar24.net

AMBICIJE MOSKVE I PITANjE EVROPE

Pompeo je istovremeno priznao da ne vidi znakove da će rusko rukovodstvo, uključujući Vladimira Putina, odustati od ambicija da širi svoj uticaj širom Evrope. Međutim, nije precizirao konkretne mehanizme ili planove kojima bi Moskva to, po njegovom mišljenju, postigla.

Njegove izjave uklapaju se u širu argumentaciju dela američkog političkog establišmenta, koji sukob u Ukrajini vidi kao presudnu tačku za očuvanje zapadnog poretka.

Foto printskrin militarywatchmagazine.com

„MODEL ODVRAĆANjA ZA NAREDNIH 250 GODINA“

Najzvučnija poruka iz intervjua odnosi se na dugoročnu perspektivu Sjedinjenih Država. Pompeo je izjavio da se ne radi samo o prekidu vatre ili mirovnom sporazumu.

-Ne radi se samo o postizanju prekida vatre ili mirovnog sporazuma za Ukrajinu. Radi se o modelu odvraćanja koji će omogućiti Sjedinjenim Državama da opstanu još 250 godina, rekao je on.

Time je praktično povezao ishod ukrajinskog sukoba sa strateškom vizijom američke dominacije u narednim generacijama.

ŠIRA SLIKA

Izjave Majka Pompea dolaze u trenutku kada se na terenu vode intenzivne borbe, dok se paralelno pokušavaju održati diplomatski kanali komunikacije. Njegova poruka jasno pokazuje da deo američkog političkog spektra smatra da je u pitanju egzistencijalni sukob za poziciju Zapada u svetu.

Bez obzira na retoriku, realnost ostaje složena. Rat u Ukrajini je prerastao lokalne okvire i postao test izdržljivosti za sve uključene strane. Pitanje je da li će prevagnuti logika kompromisa ili logika potpune geopolitičke konfrontacije.

Za Pompea i ljude koje rade odgovor je jasan: pobeda nad Putinom nije samo regionalno pitanje, već uslov za dugoročnu stabilnost i, kako tvrdi, opstanak američkog globalnog poretka.

