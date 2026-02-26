Politika

POSTAVILI PREPREKU NA PUTU, PA ISPALILI 10 METAKA NA SRPSKU POLICIJU: Detalji šiptarskog napada u Kopnenoj zoni bezbednosti

В.Н.

26. 02. 2026. u 17:37

PREMA nezvaničnim saznanjima, grupa maskiranih Albanaca napala je pripadnike MUP-a oko 15 časova u rejonu Madljike, u Kopnenoj zoni bezbednosti na jugu Srbije.

ПОСТАВИЛИ ПРЕПРЕКУ НА ПУТУ, ПА ИСПАЛИЛИ 10 МЕТАКА НА СРПСКУ ПОЛИЦИЈУ: Детаљи шиптарског напада у Копненој зони безбедности

Kako saznajemo, napadači su ispalili oko 10 metaka iz vatrenog oružja ka patroli policije koja je prethodno naišla na prepreke na lokalnom putu. U ovom napadu nije bilo povređenih policajaca.

Na lice mesta odmah su izašle snage odeljenja za intervencije iz baze Mrče. 

Razbojnici su pobegli ka teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

