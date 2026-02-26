POSTAVILI PREPREKU NA PUTU, PA ISPALILI 10 METAKA NA SRPSKU POLICIJU: Detalji šiptarskog napada u Kopnenoj zoni bezbednosti

PREMA nezvaničnim saznanjima, grupa maskiranih Albanaca napala je pripadnike MUP-a oko 15 časova u rejonu Madljike, u Kopnenoj zoni bezbednosti na jugu Srbije.

Foto printskrin Guglmaps

Kako saznajemo, napadači su ispalili oko 10 metaka iz vatrenog oružja ka patroli policije koja je prethodno naišla na prepreke na lokalnom putu. U ovom napadu nije bilo povređenih policajaca.

Na lice mesta odmah su izašle snage odeljenja za intervencije iz baze Mrče.

Razbojnici su pobegli ka teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

