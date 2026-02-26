POSTAVILI PREPREKU NA PUTU, PA ISPALILI 10 METAKA NA SRPSKU POLICIJU: Detalji šiptarskog napada u Kopnenoj zoni bezbednosti
PREMA nezvaničnim saznanjima, grupa maskiranih Albanaca napala je pripadnike MUP-a oko 15 časova u rejonu Madljike, u Kopnenoj zoni bezbednosti na jugu Srbije.
Kako saznajemo, napadači su ispalili oko 10 metaka iz vatrenog oružja ka patroli policije koja je prethodno naišla na prepreke na lokalnom putu. U ovom napadu nije bilo povređenih policajaca.
Na lice mesta odmah su izašle snage odeljenja za intervencije iz baze Mrče.
Razbojnici su pobegli ka teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.
Uskoro opširnije
Preporučujemo
VUČIĆ O DAČIĆU: Nešto je bolje, ali nezahvalno davati prognoze
26. 02. 2026. u 19:17
ZAŠTO BLOKADERI HOĆE DA UBIJU VUČIĆA? Nešić i Vučićević o monstruoznim planovima (VIDEO)
BLOKADERI hoće da ubiju predsednika Aleksandra Vučića zato što im smeta Srbija kakva jeste i zato što su svesni da ni za 100 godina ne mogu da urade ono što Vučić uradi za dva dana, ističu glavna urednica portala "Novosti" Andrijana Nešić i predsednica Asocijacije novinara Srbije (ANS) Ivana Vučićević.
26. 02. 2026. u 11:01
CEO REGION JE ZGROŽEN! Evo šta je uradila takmičarka lažne države Kosovo kada je videla Srpkinju na pobedničkom postolju
BRUKA i sramota na jednom od evropskih takmičenja u tekvondou za mlade u Sarajevu!
25. 02. 2026. u 11:35
JOŠ MU SE BORE ZA ŽIVOT: Simptomi bolesti zbog koje je hospitalizovan Dačić - početak je "veoma običan"
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić juče je u teškom zdravstvenom stanju hitno smešten u bolnicu i priključen na aparate.
26. 02. 2026. u 16:26
Komentari (1)