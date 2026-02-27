Politika

NAJNOVIJE VESTI IZ URGENTNOG CENTRA O STANJU IVICE DAČIĆA

Novosti online

27. 02. 2026. u 17:26

U OBRAĆANjU iz Urgentnog centra u Beogradu u 17 časova, saopštene su najnovije vesti o zdravstvenom stanju Ivice Dačića.

Foto: Nikola Skenderija

- Stanje Ivica Dačića je nepromenjeno, stabilno. Sada smo dobili priliku, zbog stabilizacije, da sprovedemo još dopunskih, dijagnostičkih testova. To je sve što mogu u ovom momentu da vam kažem - rečeno je odmah na početku.

Podsetimo, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nalazi se u stabilnom, ali i dalje teškom zdravstvenom stanju nakon što je hitno hospitalizovan u Kliničkom centru Srbije usled dijagnostikovane obostrane upale pluća.

