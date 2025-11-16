Politika

VUČIĆ DANAS NA SEDNICI VLADE SRBIJE: Glavna tema sanckije NIS-u, pozvani i svi direktori javnih preduzeća

16. 11. 2025. u 08:53

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas će, na poziv premijera Đura Macuta, prisustvovati sednici vlade u Palati Srbija, najavljeno je iz Predsedništva.

Na sednicu Vlade  pozvani su i svi direktori javnih preduzeća.

Sednica će početi u 11.00 časova.

 Podsetimo, ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su SAD noćas poslale lošu poruku koja se tiče NIS-a i navela nedvosmisleno u odgovoru na zahtev kompanije da žele kompletnu promenu vlasništva ruskih akcionara, ali da je dobijeno odobrenje za pregovore o vlasništvu koje važi do 13. februara.

- Tokom noći po našem vremenu, obavestili su američki partneri odnosno Vlada SAD sa lošim vestima i sa teškom porukom koja se tiče NIS. Na zahtev advokata NIS-a, koji su uputili američkoj vladi i kojim su ponudili ugovor o promeni upravljanja u NIS-u, po prvi put je američka administracija jasno i nedvosmisleno rekla i to napisala da želi kompletnu promenu vlasništva ruskih akcionara, odnosno da zahteva izlazak ruskog vlasništva iz kompanije NIS-a - rekla je ministarka na vanrednoj konferenciji za medije u vladi.

Ona je istakla da su poručili da ne sme biti skrivanja iza toga ili ruskih saradnika Gasproma ili ruske vlade.

Đedović Handanović je rekla da je dobijeno odobrenje za pregovore o vlasništvu koje važi do 13. februara, ali ne i da NIS i Rafinerija mogu da nastave da posluju.

