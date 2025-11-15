NISMO DOBILI NI DANA DA NIS NASTAVI DA RADI: Teška situacija za Srbiju - Amerika želi da Rusi potpuno izađu iz vlasničke strukture (VIDEO)
MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović obratila se povodom novonastale situacije sa NIS-om.
- Kasno sinoć po američkom vremenu, stigla je teška poruka od vlade Sjedinjenih Američkih Država koja se tiče NIS-a. Na zahtev advokata NIS-a koji su poslali američkoj vladi, i kojim su ponudili ugovor o promeni upravljanja u Naftnoj industriji Srbije, američka administracija je jasno, nedvosmisleno napisala po prvi put da želi kompletnu promenu vlasništva ruskih akcionara, odnosno zahteva izlazak ruskog vlasništva iz kompanije NIS, sa time da ne sme biti skrivanja iza toga ili ruskih saradnika Gasproma ili ruske vlade - navela je ministarka.
- Teška poruka za nas je da nismo dobili ni dan da NIS može da nastavi da radi, a shvatate da je nemoguće za 7 ili 8 dana da se promeni vlasništvo. Dobijeno je odobrenje za pregovore o vlasništvu koje važi do 13. februara, ali ne i da NIS i Rafinerija mogu da nastave da posluju. Smatram da su pred nama teške odluke - da li da izvršimo preuzimanje kompanije, a da se nakon toga utvrdi nadoknada štete.Znam da je predsednik Vučić protiv nacionalizacije, kao i mnogi od nas - rekla je on i navela da se sutra u 11 od
- Nećemo dozvoliti da naša zemlja bude ugrožena. U narednim danima nas čekaju možda neke od najtežih odluka u istoriji. Nadam se da će naši ruski prijatelji shvatiti težinu situacije i da će nam pomoći da je prevaziđemo. Ni krivi ni dužni smo se našli u ovoj situaciji - vodi se politički i geopolitički rat, a mi kao mala zemlja treba da platimo veliku cenu. Mala zemlja koja je samo htela da bude fer i korektna prema svim našim prijateljima i partnerima. Situacija u kojoj se nalazimo je teška. Za nas je funkcionisanje NIS-a od vitalnog značaja, za našu zemlju, privredu, građane. Mi smo cele noći imali konsultacije i sa predsenikom Vučiće i određenim članovima Vlade. Ja vidim oko čega se predsednik Vučić lomi i to su veoma teške i odgovorne političke odluke. Građani su svesni da sankcije traju već 36 dana, od 9. oktobra, ali da oni nisu osetili ništa zahvaljujući dobroj pripremljenosti države - dodala je ministarka.
- Sutra nakon vlade ćemo imati više informacija. Ja se nadam da ćemo biti jedinstveni po tom pitanju, da bismo zaštitili interese naše zemlje i građana. Danonoćno radimo i nastavićemo da se borimo i zaštitićemo našu zemlju jer vi ne smete da trpite. Nastavićemo da se borimo za vas, da bi se došlo do najboljeg rezultata, da naša zemlja ne trpi - zaključila je ministarka.
