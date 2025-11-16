OTIMAČINI NEMA KRAJA: Tzv. kosovska inspekcija zatvorila još dva kafića u severnoj Mitrovici

TZV. KOSOVSKI inspektori zatvorili su još dva ugostiteljska objekta na glavnom šetalištu u severnom delu Mitrovice uoči vikenda, a uobičajeni izgovor za uništavanje srpskih preduzetnika i onemogućavanja naših mladih sunarodnika da se okupe i zabave je "nepoštovanje propisa".

Foto D. Milovanović

Iako je neizvesno da li je zabrana ovih lokala privremena, ono što je sigurno jeste da poslednjih godinu i više dana tzv. albanske vlasti nelegalnim privatizacijama u kojima Srbi uglavnom ne učestvuju "zauzimaju" sve veći broj srpskih lokala u severnom delu Mitrovice, pre svega na glavnom šetalištu. Potiskuju tako Srbe, kako opominju srpski političari, metar po metar... I dok je jula meseca 2024. nekada najpoznatiji kafić u severnom delu grada "Dolče vita", odmah pored Ibarskog mosta, nelegalno kupio Albanac Ekrem Peci, i s jedne i s druge strane ovog dela šetališta "privatizovano" je još nekoliko lokala: dva kafića i objekat brze hrane, a novi vlasnici su, podrazumeva se, Albanci.

Pomenuti Ekrem Peci, koji je kako su pisali lokalni mediji na albanskom jeziku povezan sa prištinskom vlašću koja mu čak i dodeljuje novac za kupovinu srpskih lokala, "otkupio" je pod nerazjašnjenim okolnostima prostorije univerzitetske biblioteke i lista "Jedinstvo", jedinog srpskog štampanog lista na Kosovu i Metohiji.

- Iako Srbi uglavnom bojkotuju novootvorene albanske lokale, problem je u tome što su oni postali ili korisnici na duži vremenski period ili čak i vlasnici - ocenjuju u srpskom civilnom sektoru u severnoj Mitrovici.

Napominju da je suštinski problem privatizacija koje sprovodi tzv. kosovska agencija za imovinu što se oglasi obavljaju uglavnom bez znanja prethodnih vlasnika i Srba uopšte, odnosno što se "konkursi" objavljuju na sajtovima koje Srbi ne posećuju.

- Osim kafića i trgovinskih objekata na taj način privatizovane su i sve pumpe na severu Kosova i Metohije koje su bile u društvenom, odnosno vlasništvu države Srbije, a koje su držali pripadnici našeg naroda. Nažalost, na delu je klasična albanizacija severa KiM, a budući da u Prištini još nije formirana nova vlast, kao i da se očekuje okončanje drugog izbornog kruga glasanja za lokalne izbore, jasno je da tzv. prištinske vlasti kako na centralnom tako i lokalnom nivou nastoje da načine što više štete Srbima do preuzimanja funkcija srpskih gradonačelnika - mišljenja su predstavnici srpskog civilnog sektora.

NUDE I NEREALNU CENU

I sve da su upućeni u privatizacije lokala tzv. kosovske agencije za imovinu, činjenica je da Srbi izbegavaju da učestvuje u licitacijama na kojima albanski privrednici nude ogromne sume novca pre svega zbog zabrane dinara i toga što nema srpske pošte, banaka...

- Niko od Srba nije spreman da uđe u rizik i uloži neki značajniji novac u ovom trenutku znajući da će ga tzv. kosovska inspekcija maltretirati na svakom koraku. Albanski privrednici kojima finansijski pomaže i tzv. vlada Kosova otkupljuju te lokale znajući da su toga pošteđeni - ističe Aleksandar Rapajić iz NVO "Centar za zastupanje demokratske kulture" iz severne Mitrovice.