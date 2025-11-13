Politika

SRDAČAN POZDRAV DVOJICE LIDERA: Ovako je Markon dočekao Vučića (VIDEO)

В. Н.

13. 11. 2025. u 21:14

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, večeras je u Parizu, gde ga očekuje radna večera sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom.

Foto: Instagram

Predsednik Srbije dočekan je sa najvećim uvažavanjem, a francuski predsednik je izašao u susret svom kolegi. 

Foto: Фото: Инстаграм

Ispred palate na dočeku su bili i pripadnici francuske garde.

Tom prilikom dvojica državnika razgovaraće o bilateralnim temama koje povezuju dve zemlje, regionalne ali geopolitičke teme.

